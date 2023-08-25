Как всегда иметь потрясающий вид: Топ-5 полезных советов для женщин после 30

С возрастом меняются потребности в уходе за кожей, предпочтения в макияже и прическах. Для женщин, которым за 30, чтобы добиться красивого вида, не нужно делать сложные макияжи и тратить на это много времени. UAportal подготовил 5 практических и действенных советов, которые помогут подчеркнуть вашу природную красоту и излучать уверенность в себе.

Купите продукты двойного назначения

С возрастом наша кожа нуждается в дополнительном уходе и внимании. Однако в своем плотном графике найти время для полноценного ухода может оказаться непросто. Именно поэтому вам пригодятся средства с двойным назначением. Например, приобретите увлажняющие кремы со встроенным SPF-фильтром, чтобы защитить кожу от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей и хорошо увлажнить лицо. Выбирайте тонированные средства, которые одновременно обеспечивают защиту и уход. Используя многофункциональные продукты, вы упростите процедуру ухода за собой без ущерба результату.

Используйте масла для лица

Эти роскошные продукты способны совершать чудеса с кожей, особенно для женщин после 30 лет. Они обеспечивают интенсивное увлажнение, помогают сбалансировать природные жиры кожи и придают ей здоровый, блестящий вид. Каждый вечер нанесите несколько капель средства на лицо и шею после очистки. Следовательно, ваша кожа станет более упругой, подтянутой и омоложенной на вид и на ощупь.

Ищите кисти для макияжа

Помните, что инструменты, которыми мы пользуемся, так же важны, как и сами продукты, ведь они обеспечивают плавное растушевку, точное нанесение и профессиональный финиш макияжа. Ищите кисти с синтетическим ворсом, поскольку они не жесткие и хорошо работают как с кремами, так и с пудрой.

Научитесь делать быстрые прически

С возрастом уход за волосами может стать сложнее. Однако это не означает, что каждый день вам нужно тратить часы на укладку. Освоив несколько быстрых и простых причесок, вы сэкономите время и при этом будете выглядеть потрясающим. Попытайтесь сделать небрежный пучок для повседневного, но шикарного образа или выбрать "лошадиный" хвост, когда вы отправляетесь в путь. Эксперименты с косами или стильные аксессуары для волос могут разнообразить повседневный образ.

Ухаживайте за собой и достаточно отдыхайте

Красота – это не только косметика и прически. Для женщин, которым за 30, особенно важно заботиться о себе. Находите время для занятий, которые доставляют радость и помогают расслабиться. Это может быть йога, длительное принятие ванны, чтение хорошей книги и т. д. Если вы будете любить себя, то это сразу отразится и на вашем внешнем виде.

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