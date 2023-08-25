Як завжди мати приголомшливий вигляд: Топ-5 корисних порад для жінок після 30

З віком змінюються потреби в догляді за шкірою, вподобання в макіяжі та зачісках. Для жінок, яким за 30, щоб досягнути гарного вигляду, не потрібно робити складні макіяжі та витрачати на це багато часу. UAportal підготував 5 практичних і дієвих порад, які допоможуть підкреслити вашу природну красу й випромінювати впевненість у собі

Придбайте продукти подвійного призначення

З віком наша шкіра потребує додаткового догляду та уваги. Однак у своєму щільному графіку знайти час для повноцінного догляду може бути непросто. Саме тому вам у пригоді можуть стати засоби з подвійним призначенням. Наприклад, придбайте зволожувальні креми з вбудованим SPF-фільтром, щоб захистити шкіру від шкідливого впливу ультрафіолетових променів і водночас добре зволожити обличчя. Обирайте тоновані засоби, які одночасно забезпечують захист і догляд. Використовуючи багатофункціональні продукти, ви спростите процедуру догляду за собою без шкоди для результату.

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Використовуйте олії для обличчя

Ці розкішні продукти здатні творити чудеса зі шкірою, особливо для жінок після 30 років. Вони забезпечують інтенсивне зволоження, допомагають збалансувати природні жири шкіри та надають їй здорового, блискучого вигляду. Щовечора нанесіть декілька крапель засобу на обличчя та шию після очищення. Відтак ваша шкіра стане більш пружною, підтягнутою та омолодженою на вигляд і на дотик.

Шукайте пензлі для макіяжу

Пам’ятайте, що інструменти, якими ми користуємося, так само важливі, як і самі продукти, адже вони забезпечують плавне розтушовування, точне нанесення та професійний фініш макіяжу. Шукайте пензлі з синтетичним ворсом, оскільки вони не є жорсткими й добре працюють як з кремами, так і з пудрою.

Навчіться робити швидкі зачіски

З віком догляд за волоссям може стати складнішим. Однак це не означає, що щодня вам потрібно витрачати години на укладку. Освоївши кілька швидких і простих зачісок, ви заощадите час і при цьому будете мати приголомшливий вигляд. Спробуйте зробити недбалий пучок для повсякденного, але шикарного образу або вибрати "кінський" хвіст, коли ви вирушаєте в дорогу. Експерименти з косами або стильні аксесуари для волосся можуть урізноманітнити повсякденний образ.

Доглядайте за собою та достатньо відпочивайте

Краса – це не лише косметика та зачіски. Для жінок, яким за 30, особливо важливо дбати про себе. Знаходьте час для занять, які приносять радість і допомагають розслабитися. Це може бути йога, чи тривале прийняття ванни, чи читання хорошої книги й т. д. Якщо ви будете любити себе, то це відразу віддзеркалиться й на вашому зовнішньому вигляді.

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