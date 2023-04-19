UAportal подготовил следующий список советов о том, как выбрать хорошие солнцезащитные очки. Они помогут подобрать подходящую форму и цвет оправы.

Определите форму своего лица

Первым шагом в выборе хороших солнцезащитных очков является определение формы лица. Разные стили солнцезащитных очков подходят для разных форм лица.

Например, солнцезащитные очки квадратной формы лучше всего смотрятся на людях с круглым лицом, а солнцезащитные очки круглой формы – на людях с квадратным лицом. Если у вас овальная форма лица, вы можете носить солнцезащитные очки практически любого стиля.

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Выбирайте оправу, которая дополняет тон кожи

Оправа солнцезащитных очков должна дополнять тон вашей кожи. Если у вас холодный подтон кожи, то выбирайте оправы холодных оттенков, таких как черный, синий и серебристый. Если у вас теплые тона кожи, выбирайте оправы теплых оттенков, таких как коричневый, золотой и бежевый.

Учитывайте цвет и оттенок линз

Цвет и оттенок линз может повлиять на то, как вы воспринимаете цвета и количество света, попадающего в глаза. Черные линзы являются наиболее распространенными и обеспечивают наиболее естественное восприятие цвета.

Коричневые линзы усиливают цветовой контраст и подходят для активного отдыха. Зеленые линзы обеспечивают хороший цветовой баланс и контрастность в условиях низкой освещенности.

Напомним, что в этом году весной и летом из шкафов не стоит доставать некоторые вещи, которые могли быть модными в прошлом сезоне. Так считает украинская стилистка и модная блогерша Алина Михайленко.

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