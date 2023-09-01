Как вырастить кофейное дерево на дому: действенные советы и методы

Кофейное дерево, научно известное как Coffea arabica, – это волшебный кустарник, покрытый глянцевыми зелеными листьями и гроздями прекрасных душистых белых цветов в начале лета. В своей среде она может достигать высоты до 8 метров, но ее также можно выращивать как комнатное растение.

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Родом из тропических регионов Африки и Азии, кофейное дерево преуспевает в теплой среде, подальше от прямых солнечных лучей. Важно отметить, что все части растения, кроме самих зерен, токсичны как для людей, так и для животных.

Как выращивать

Обеспечьте ему теплое место, куда попадает яркий, косвенный свет. Лучше всего подходит для выращивания в закрытом грунте или в теплице. Идеальный температурный диапазон для роста – 16-24ºC. Необходим регулярный полив, чтобы компост оставался влажным, но не переувлажненным. В течение вегетационного периода, который длится с марта по сентябрь, подкармливайте растение каждые две недели жидким удобрением.

Как сажать

Рекомендуется пересаживать ваше растение каждые два-три года, желательно весной. Выберите больший контейнер и используйте для этого процесса компост на основе не содержащего торфа суглинка.

Как ухаживать

Во время вегетации каждые две недели питайте кофейное растение жидким удобрением. Зимой, когда растение находится в покое, сократите полив, но убедитесь, что компост остается слегка влажным.

Как размножить

Хотя можно приобрести уже готовое дерево в горшке, также можно вырастить его из семян. Начните с замачивания семян на ночь, но не увеличивайте этот промежуток времени, чтобы предотвратить загнивание. Высейте семена на поверхность влажного компоста, покрыв их тонким слоем почвы. Поддерживайте температуру примерно 27-29ºC и наберитесь терпения, поскольку прорастание может занять от шести до восьми недель.

Как обрезать

В своей среде обитания кофейные растения могут произрастать до 4-8 метров в высоту в течение 5-10 лет. Однако при выращивании в комнатных условиях обрезка становится необходимой для поддержания приемлемого размера. Обрезайте стебли весной под углом 45 градусов чуть выше места соединения листьев.

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