Как высыпаться при сменном графике работы: советы сомнолога

Выспаться при сменном рабочем графике может быть большим вызовом особенно в начале такой работы. UAportal рассказал, как сохранить качество сна в условиях подобного графика.

Установите график сна

Одним из важнейших аспектов полноценного сна в условиях скользящего рабочего графика является установление правильной рутины сна. Соблюдая регулярный режим сна и применяя техники релаксации перед сном, таких как техники дыхания, регулировать внутренние часы своего организма станет легче, что и улучшит качество сна. Не засиживайтесь допоздна, ведь все дела можете сделать перед работой.

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Создание благоприятной среды

Чтобы обеспечить достаточную продолжительность сна при изменяющемся рабочем графике, важно создать благоприятную для сна среду. Это подразумевает внесение изменений в вашу спальню: от регулировки яркости и контрастности освещения и изменения температуры до приобретения комфортного постельного белья. Одним из таких постельных принадлежностей является постель из вареного хлопка, которая не только устраняет усталость, но и способствует расслаблению кожи.

Постоянно беспокойтесь о себе

Некоторые факторы усталости могут не зависеть от количества пропавших часов, повлиять на это может и психосоматика. Уберите все возможные возбудители стресса и дискомфорта, чтобы укрепить свой сон. Научитесь техникам борьбы со стрессом как в быту, так и на работе. Отдавайте приоритет в первую очередь себе, и тогда высыпаться станет легче, ведь ваше тело будет в гармонии с умом.

Напомним, иногда бывает тяжело уснуть из-за переживаний и проблем в личной или профессиональной жизни, поэтому уже утром люди бывают уставшими и непродуктивными. Мы подготовили несколько практических советов, которые помогут справиться с этой проблемой.

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