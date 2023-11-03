Как запоминать большие объемы информации: полезные лайфхаки

Узнайте об эффективной технике для быстрого запоминания больших объемов информации. UAportal подготовил лайфхаки, которые помогут улучшить навыки эффективного хранения информации в памяти.

Техника чанкинга

Предусматривает разбиение информации на меньшие, удобные для восприятия куски. Например, если нужно запомнить длинный ряд чисел, можно сгруппировать его в наборы по две-три цифры. Сосредоточившись на этих меньших частях, а не на всей последовательности, можно значительно улучшить запоминание и припоминание.

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Повторение через определенный промежуток времени

Эта техника требует просмотра информации через определенные промежутки времени вместо того, чтобы зазубривать ее сразу. Исследования показали, что повторение через определенные промежутки времени улучшает длительное хранение информации в памяти. Создавая структурированный график обучения с увеличенными интервалами между каждым просмотром, мозг может лучше консолидировать и укрепить воспоминания, увеличивая вероятность запоминания информации.

Визуализация и мнемотехника

Визуализация концепций или идей помогает создать сильные запоминающиеся мыслительные образы. Мнемотехника, например, аббревиатуры или мнемонические устройства, помогают создавать ассоциации, улучшающие запоминание. Например, создание яркого воображаемого образа, связанного с информацией, или формирование заметной фразы или аббревиатуры может задействовать визуальные и творческие способности мозга, делая информацию лучше для запоминания.

Напомним, раньше мы рассказывали, как правильно медитировать, если вы начинающий.

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