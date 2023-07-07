Как защитить нежную кожу от солнца: летние лайфхаки

Когда речь идет об уходе за кожей, защита нежной кожи от вредного воздействия солнца является одним из главных приоритетов. UAportal подготовил советы и рекомендации, которые помогут защитить кожу от вредного воздействия солнечных лучей.

Ежедневно наносите солнцезащитный крем

Одним из самых важных шагов в защите нежной кожи лица является ежедневное нанесение солнцезащитного крема. Выбирайте солнцезащитный крем широкого спектра действия с SPF (солнцезащитным фактором) 30 или выше.

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Наносите его обильно на лицо, шею и все открытые участки кожи за 15 минут до выхода на солнце. Повторно наносите крем каждые два часа, особенно если вы купаетесь или потеете.

Включая солнцезащитный крем в свой ежедневный уход за кожей, вы создаете барьер, который защищает кожу от вредных UVA и UVB лучей, предотвращая преждевременное старение, солнечные ожоги и возможные повреждения кожи.

Ищите тень и носите защитную одежду

Когда солнечные лучи наиболее сильны, обычно с 10 утра до 4 вечера, старайтесь как можно чаще находиться в тени. Тень – это естественная защита от интенсивных солнечных лучей. Если вы находитесь на улице, надевайте широкополую шляпу и легкую одежду с длинными рукавами, закрывающую руки и шею.

Защитная одежда действует как дополнительный слой защиты, минимизируя прямое воздействие солнечных лучей. Для оптимальной защиты выбирайте ткани с плотным плетением или специализированную одежду с фактором защиты от ультрафиолета UPF (Ultraviolet Protection Factor).

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Увлажняйте и питайте кожу

Правильное увлажнение необходимо для поддержания здоровья кожи, особенно во время пребывания на солнце. Пейте достаточное количество воды в течение дня, чтобы кожа была увлажненной и эластичной. Увлажненная кожа меньше подвержена повреждениям и сохраняет молодость.

Помимо увлажнения, питайте кожу изнутри, употребляя пищу, богатую антиоксидантами, витаминами и минералами. Такие продукты, как фрукты, овощи и рыба, содержат необходимые питательные вещества, которые способствуют общему здоровью и жизнеспособности кожи.

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