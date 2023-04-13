Какие болезни могут содержать кисти для макияжа и почему их необходимо регулярно чистить

Как часто вы моете кисти для макияжа? В 2019 году Общество прикладной микробиологии провело исследование, показавшее, что 93% спонжей для макияжа не чистили, 90% были загрязнены бактериями, а 64% поднимали с пола и не очищая продолжали использовать.

Кисти для макияжа и спонжи благодаря остаткам косметики, грязи и отмершей кожи становятся прекрасной средой для размножения микроорганизмов: бактерий и грибков.

Благодаря использованию грязных кистей появляются прыщи и даже серьезные заболевания кожи. Поэтому чистить предметы для нанесения макияжа нужно еженедельно, даже если вы часто ими не пользуетесь.

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Как чистить кисти?

Промойте кисти под теплой водой, чтобы удалить остатки косметики. Слегка потрите рукой. Не опускайте кисти полностью в воду – клей, соединяющий ворс и ручку может размокнуть. Возьмите миску с теплой водой и добавьте шампунь. Погрузите кончик кисти в мыльную воду. Избегайте использования мыла, оно сушит ворс кистей. Под теплой водой смойте остатки шампуня. Промокните кисти сухим бумажным полотенцем.

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