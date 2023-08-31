Какую ткань лучше всего носить летом: Топ-5 лучших и худших вариантов

Летом очень важно носить одежду из легких и комфортных материалов, которые будут способствовать выведению влаги и при этом пропускать воздух. UAportal рассказал о лучших и худших тканях для летнего периода, которые помогут вам подобрать хорошие вещи для своего гардероба.

Лучшие ткани для лета

Хлопок

Это натуральное волокно, позволяющее воздуху циркулировать, сохраняя при этом прохладу и способствуя поглощению влаги. Выбирайте легкий материал светлого цвета, чтобы минимизировать пятна от пота. Однако помните, что хлопок легко мнется, поэтому, возможно, подумайте приобрести изделие, в составе которого есть небольшое количество полиэстера.

Лен

Это идеальный летний вариант несмотря на то, что он тоже мнется. Если вас это беспокоит, обратите внимание на смеси льна, которые выглядят более разглаженное.

Шелк

Он быстро приспосабливается к температуре тела и является популярным выбором жаркого климата. Однако эта ткань не впитывает влагу так хорошо, как хлопок или лен.

Шамбре

Эта ткань похожа на деним, но с более тонким плетением. Она обеспечивает лучшую вентиляцию и хорошо впитывает влагу, что делает ее оптимальным вариантом для летнего периода.

Джерси

Трикотажные шерстяные ткани, которые раньше предназначались для холодного времени года, теперь появились и в летнем гардеробе. Джерси известен своей гибкостью и комфортом, поэтому является высококачественным вариантом трикотажа, не вызывающим избыточного потоотделения.

Худшие ткани для лета

Полиэстер

Хотя полиэстер прочен и устойчив к пятнам, он является настоящим ужасом в летнюю жару, ведь он не впитывает влагу.

Ацетат

Это синтетическая ткань, которая отталкивает воду, а не поглощает ее.

Деним

Несмотря на то, что вещи, сделанные из этой ткани модны, избегайте ее летом, ведь это тяжелая и не дышащая ткань, которая лишь обострит проблему потоотделения.

Кожа

Этот материал очень плотный, поэтому препятствует коже нормально дышать. Если вы все-таки решите носить эту ткань, то выбирайте экологически чистую или винтажную.

Нейлон

Хотя нейлон защищает от дождя и ветра, он плохо пропускает воздух, вызывает натирание и сохраняет неприятные запахи.

Акрил

Это синтетический материал, который удерживает воду и не пропускает воздух, что делает его одной из самых плохих тканей для лета.

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