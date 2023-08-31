Какую ткань лучше всего носить летом: Топ-5 лучших и худших вариантов
Летом очень важно носить одежду из легких и комфортных материалов, которые будут способствовать выведению влаги и при этом пропускать воздух. UAportal рассказал о лучших и худших тканях для летнего периода, которые помогут вам подобрать хорошие вещи для своего гардероба.
Лучшие ткани для лета
- Хлопок
Это натуральное волокно, позволяющее воздуху циркулировать, сохраняя при этом прохладу и способствуя поглощению влаги. Выбирайте легкий материал светлого цвета, чтобы минимизировать пятна от пота. Однако помните, что хлопок легко мнется, поэтому, возможно, подумайте приобрести изделие, в составе которого есть небольшое количество полиэстера.
- Лен
Это идеальный летний вариант несмотря на то, что он тоже мнется. Если вас это беспокоит, обратите внимание на смеси льна, которые выглядят более разглаженное.
- Шелк
Он быстро приспосабливается к температуре тела и является популярным выбором жаркого климата. Однако эта ткань не впитывает влагу так хорошо, как хлопок или лен.
- Шамбре
Эта ткань похожа на деним, но с более тонким плетением. Она обеспечивает лучшую вентиляцию и хорошо впитывает влагу, что делает ее оптимальным вариантом для летнего периода.
- Джерси
Трикотажные шерстяные ткани, которые раньше предназначались для холодного времени года, теперь появились и в летнем гардеробе. Джерси известен своей гибкостью и комфортом, поэтому является высококачественным вариантом трикотажа, не вызывающим избыточного потоотделения.
Худшие ткани для лета
- Полиэстер
Хотя полиэстер прочен и устойчив к пятнам, он является настоящим ужасом в летнюю жару, ведь он не впитывает влагу.
- Ацетат
Это синтетическая ткань, которая отталкивает воду, а не поглощает ее.
- Деним
Несмотря на то, что вещи, сделанные из этой ткани модны, избегайте ее летом, ведь это тяжелая и не дышащая ткань, которая лишь обострит проблему потоотделения.
- Кожа
Этот материал очень плотный, поэтому препятствует коже нормально дышать. Если вы все-таки решите носить эту ткань, то выбирайте экологически чистую или винтажную.
- Нейлон
Хотя нейлон защищает от дождя и ветра, он плохо пропускает воздух, вызывает натирание и сохраняет неприятные запахи.
- Акрил
Это синтетический материал, который удерживает воду и не пропускает воздух, что делает его одной из самых плохих тканей для лета.
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