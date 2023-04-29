Когда лучше жениться и почему нельзя оставлять веник на полу: популярные суеверия

UAportal подготовил статью, в которой рассматривается значение суеверий и запретов в формировании культурной идентичности и сохранении культурной преемственности в украинской культуре. Суеверия и запреты являются неотъемлемой частью этого культурного наследия, и их соблюдение считается важным для обеспечения удачи и предотвращения дурных предзнаменований.

День свадьбы

В украинской культуре считается несчастливым вступать в брак во вторник или субботу. Наоборот, наиболее благоприятный день для свадьбы – воскресенье.

Читайте также: Больше этого не делайте – почему категорически запрещено мыть пол старой одеждой

Веники

Украинцы верят, что подметание дома после захода солнца принесет несчастье. Также считается несчастливым оставлять веник на полу, так как считается, что он выметает удачу.

Чеснок

В украинской культуре считается, что чеснок обладает мощными защитными свойствами. Считается, что он отпугивает злых духов и приносит удачу тем, кто носит его с собой.

Яйца

Украинцы считают яйца символом плодородия и возрождения. Считается, что употребление яиц во время Пасхи принесет удачу и процветание на весь год.

Соль

В украинской культуре считается, что рассыпать соль - плохое предзнаменование. Чтобы отгородиться от несчастья, принято бросать щепотку соли через левое плечо после того, как она рассыпана.

Напомним, что запреты и предрассудки в Украине сыграли значительную роль в формировании культурной самобытности страны. Поэтому UAportal рассказывает о наиболее распространенных предрассудках и запретах, которые существуют в украинском обиходе и семейной жизни.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!