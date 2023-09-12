Когда правильно стирать и сушить одежду: как привлечь удачу и защиту

Из поколения в поколение передавалось значение ритуалов стирки и связанных с ними правил, направленных на то, чтобы сделать нашу жизнь безопасной и счастливой. Очень важно правильно стирать, соблюдая определенные дни и время, поскольку отклонение от этих обычаев может привлечь неприятности.

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Вечером

Вечером, во время, имеющее таинственное значение и потенциально отрицательную энергетику, рекомендуется воздержаться от стирки. Занимаясь такой деятельностью в эти часы, можно поглотить избыточное количество негатива, от которого потом будет трудно избавиться.

Более того, если оставить белье сушиться под лунным светом, это может привести к болезни и неудачам в личной жизни, поскольку вещи могут быстро испортиться и нанести вред их владельцу.

Утром

Не стоит стирать как вечером, так и ранним утром. Начиная день стирки, можно ненамеренно смыть свою удачу. Идеальным временем для стирки одежды и постельного белья считается полдень, желательно к обеду. Выстиранные вещи, если соблюдать это время, могут служить защитным щитом от негатива, сглаза и злых намерений.

Кроме того, важно сушить белье на солнце, поскольку оно наполняет вещи положительной энергией, усиливая защиту и целебные свойства. Такая практика гарантирует, что одежда становится источником позитива, защищая своего владельца от негативных воздействий.

Напомним, мы уже писали, сколько стирального порошка нужно сыпать в стиральную машину.

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