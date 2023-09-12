Коли правильно прати і сушити одяг: як привернути удачу і захист

З покоління в покоління передавалося значення ритуалів прання та пов'язаних з ними правил, спрямованих на те, щоб зробити наше життя безпечним і щасливим. Дуже важливо правильно прати, дотримуючись певних днів і часу, оскільки відхилення від цих звичаїв може привернути неприємності.

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Ввечері

Увечері, у час, що має таємниче значення та потенційно негативну енергетику, рекомендується утриматися від прання. Займаючись такою діяльністю в ці години, можна поглинути надмірну кількість негативу, від якого потім буде важко позбутися.

Більше того, якщо залишити білизну сушитися під місячним світлом, це може призвести до хвороби та невдач в особистому житті, оскільки речі можуть швидко зіпсуватися і принести шкоду їхньому власникові.

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Вранці

Не варто прати як ввечері, так і рано вранці. Починаючи день з прання, можна ненавмисно змити свою удачу. Натомість ідеальним часом для прання одягу та постільної білизни вважається полудень, бажано до обіду. Випрані речі, якщо дотримуватися цього часу, можуть слугувати захисним щитом від негативу, пристріту та злих намірів.

Крім того, важливо сушити білизну на сонці, оскільки воно наповнює речі позитивною енергією, посилюючи захист і цілющі властивості. Така практика гарантує, що одяг стає джерелом позитиву, захищаючи свого власника від негативних впливів.

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