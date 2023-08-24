Когда стоит высаживать пионы, чтобы получить цветы весной: основные советы

Когда речь идет о ярких и экстравагантных цветах, мало растение может сравниться с пионом. Эти потрясающие цветы, которые могут достигать размера обеденной тарелки, станут настоящим украшением любого сада. UAportal собрал рекомендации о том, как успешно выращивать пионы, включая ключевую информацию об их видах, посадке, уходе и общих вопросах.

Виды пионов

Существуют три основных вида пионов: травянистые, древовидные и межсекционные гибриды. Травянистые известны тем, что зимой отмирают до уровня земли, в то время как древовидные сохраняют свой деревянный каркас в течение холодных месяцев. Перекрестные гибриды – это нечто среднее между древовидными и травянистыми пионами, хотя они могут быть не так широко доступны, как другие типы.

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Условия выращивания

Пионы процветают во влажной, хорошо дренированной почве и нуждаются в постоянном солнечном освещении. Для сортов с большими цветами важно обеспечить опору, чтобы предотвратить их обвисание. Травянистые пионы можно размножать путем деления осенью, тогда как древовидные пионы лучше подходят для размножения отводками.

Посадка пион

Высаживать саженцы пионов с голыми корнями лучше сразу после их получения. Осень или весна – идеальные сезоны для посадки растений. Старайтесь не сажать их слишком глубоко, поскольку это может привести к плохим результатам.

Перед тем внесите в грунт большое количество хорошо перепревшей органики. Весной добавьте сбалансированное удобрение, чтобы содействовать здоровому росту. Избегайте чрезмерного полива только что высаженных пионов, поскольку это может привести к гибели растения.

Уход за пионами

Травянистые пионы следует сильно обрезать осенью, обрезая их до уровня земли. С другой стороны, древовидные не нуждаются в обрезке, но осенью рекомендуется удалять отцветшие семенные головки. Позвольте листьям естественным образом опадать осенью, а не обрывайте его.

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Решение распространенных проблем

Бутоны пионов часто привлекают муравьев, но будьте уверены, они не нанесут вреда растению. Одной из распространенных проблем является увядание пионов – ботритис, вызывающий гниение стебля. Чтобы предотвратить это, не высаживайте пионы слишком близко друг к другу. Удаляйте листья с темными пятнами, чтобы минимизировать распространение грибка.

Советы по покупке пионов

Если вы хотите добавить пионы в свой сад, примите во внимание следующие советы:

Пионам нужно время, чтобы прижиться, поэтому подумайте о том, чтобы приобрести большие растения для более впечатляющего вида.

Хотя садовые центры предлагают разнообразные сорта пионов, специализированные садоводы могут предложить более широкий выбор.

Перед покупкой или распаковкой пиона проверьте наличие признаков повреждений или вредителей.

Напомним, ранее мы назвали 10 самых распространенных ошибок, которых можно допустить, выращивая гортензии.

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