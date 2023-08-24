Когда стоит высаживать пионы, чтобы получить цветы весной: основные советы
Когда речь идет о ярких и экстравагантных цветах, мало растение может сравниться с пионом. Эти потрясающие цветы, которые могут достигать размера обеденной тарелки, станут настоящим украшением любого сада. UAportal собрал рекомендации о том, как успешно выращивать пионы, включая ключевую информацию об их видах, посадке, уходе и общих вопросах.
Виды пионов
Существуют три основных вида пионов: травянистые, древовидные и межсекционные гибриды. Травянистые известны тем, что зимой отмирают до уровня земли, в то время как древовидные сохраняют свой деревянный каркас в течение холодных месяцев. Перекрестные гибриды – это нечто среднее между древовидными и травянистыми пионами, хотя они могут быть не так широко доступны, как другие типы.
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Условия выращивания
Пионы процветают во влажной, хорошо дренированной почве и нуждаются в постоянном солнечном освещении. Для сортов с большими цветами важно обеспечить опору, чтобы предотвратить их обвисание. Травянистые пионы можно размножать путем деления осенью, тогда как древовидные пионы лучше подходят для размножения отводками.
Посадка пион
Высаживать саженцы пионов с голыми корнями лучше сразу после их получения. Осень или весна – идеальные сезоны для посадки растений. Старайтесь не сажать их слишком глубоко, поскольку это может привести к плохим результатам.
Перед тем внесите в грунт большое количество хорошо перепревшей органики. Весной добавьте сбалансированное удобрение, чтобы содействовать здоровому росту. Избегайте чрезмерного полива только что высаженных пионов, поскольку это может привести к гибели растения.
Уход за пионами
Травянистые пионы следует сильно обрезать осенью, обрезая их до уровня земли. С другой стороны, древовидные не нуждаются в обрезке, но осенью рекомендуется удалять отцветшие семенные головки. Позвольте листьям естественным образом опадать осенью, а не обрывайте его.
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Решение распространенных проблем
Бутоны пионов часто привлекают муравьев, но будьте уверены, они не нанесут вреда растению. Одной из распространенных проблем является увядание пионов – ботритис, вызывающий гниение стебля. Чтобы предотвратить это, не высаживайте пионы слишком близко друг к другу. Удаляйте листья с темными пятнами, чтобы минимизировать распространение грибка.
Советы по покупке пионов
Если вы хотите добавить пионы в свой сад, примите во внимание следующие советы:
- Пионам нужно время, чтобы прижиться, поэтому подумайте о том, чтобы приобрести большие растения для более впечатляющего вида.
- Хотя садовые центры предлагают разнообразные сорта пионов, специализированные садоводы могут предложить более широкий выбор.
- Перед покупкой или распаковкой пиона проверьте наличие признаков повреждений или вредителей.
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