Легенда кино Чарли Чаплин: пять фактов, о которых не все знают

UAportal подготовил список из пяти интересных и малоизвестных фактов об одной из самых влиятельных и знаковых фигур в истории кино – Чарльзе Чаплине. Несмотря на то, что Чаплин широко известен как первопроходец киноиндустрии, люди до сих пор многого о нем не знают.

Факт 1

Чарльз Чаплин родился в семье артистов в Лондоне в 1889 году. Его мать была певицей и актрисой, а отец – артистом мюзик-холла.

Родители Чаплина разошлись, когда он был еще ребенком, и он и его старший брат Сидней были вынуждены жить в бедности. Именно это трудное воспитание впоследствии вдохновило Чаплина на создание самых запоминающихся персонажей, включая Бродягу.

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Факт 2

Хотя Чарли наиболее известен своими комедийными ролями, он также был талантливым композитором и музыкантом. Он написал музыку ко многим своим фильмам, включая Modern Times и City Lights. Он даже получил номинацию на премию "Оскар" за лучшую оригинальную партитуру к фильму "Limelight".

Факт 3

Чарльз был печально известным скрупулезным режиссером, часто ему требовались месяцы и даже годы, чтобы довести до совершенства одну сцену. Однако такое внимание к деталям принесло свои плоды: его фильмы стали одними из самых успешных и признанных критиками в свое время. Он также был одним из первых режиссеров, настаивавших на полном творческом контроле над своими проектами, что было неслыханно для того времени.

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Факт 4

Хотя в 1920-х годах Чарли был одним из самых известных людей в мире, он также был противоречивой фигурой. Его обвиняли в симпатиях к коммунистам во время разгара "красной войны" в 1940-х годах, и в итоге он был вынужден покинуть Соединенные Штаты и переехать в Швейцарию. Он вернулся в США только в 1972 году, когда ему вручили почетный "Оскар".

Факт 5

Личная жизнь Чаплина была такой же бурной, как и профессиональная. Он был женат четыре раза и имел в общей сложности 11 детей, хотя, как известно, он был отсутствующим и небрежным отцом. Его также преследовал ряд личных скандалов, включая получивший широкую огласку иск об установлении отцовства и обвинения в неверности.

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