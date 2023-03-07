Лучшие детективные фильмы 2010-х годов: такого сюжета никто не ожидал

UAportal подготовил список лучших детективных фильмов, выпущенных в период с 2010 по 2015 год, с рейтингом IMDB от 7,5 до 10. В этих фильмах зрителя ждут захватывающие приключения, когда детективы пытаются раскрыть дела, которые кажутся неразрешимыми.

Замысел

Рейтинг IMDB – 8.8; Жанр – боевик, триллер, научная фантастика; Страна – США; Продолжительность – 148 минут; Год – 2010; Продюсер – Кристофер Нолан.

Этот фильм рассказывает о Доме Коббе (Леонардо Ди Каприо), воре, который использует технологию обмена снами, чтобы красть секреты из подсознания людей, пока они спят. Сюжет закручивается, и Коббу приходится иметь дело с последствиями своих действий, когда он вынужден выполнять последнюю работу по заказу таинственного работодателя, который хочет, чтобы он вместо кражи занимался корпоративным шпионажем.

Шерлок Холмс

IMDB рейтинг – 7.6 ; Жанр – приключения; Страна – Великобритания/США; Продолжительность – 128 минут; Год – 2009 ; Продюсер – Гай Ричи.

Роберт Дауни-младший играет Шерлока Холмса в этой экранизации, основанной на классических рассказах сэра Артура Конан Дойла о самом известном вымышленном британском сыщике. Он объединяется с доктором Ватсоном (Джуд Лоу), чтобы победить лорда Блэквуда (Марк Стронг), который планирует навести ужас на Лондон, используя темные магические силы, которыми он обладает, но никогда не объясняет, как он их получил и почему именно он хочет навести ужас на жителей Лондона.

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Пленницы

IMDB рейтинг – 8.1; Жанр – криминал, драма, мистерия; Страна – США/Канада; Продолжительность – 153 минуты; Год – 2013; Продюсер – Дени Вильнев.

Этот фильм рассказывает о двух семьях, чьи жизни переворачиваются с ног на голову после того, как их маленькие дочери пропадают во время ужина в честь Дня благодарения в их доме недалеко от Филадельфии. Келлер Довер (Хью Джекман), отец Анны Довер, берет на себя ответственность выследить похитителя, не сообщая об этом ни полиции, ни ФБР. По мере расследования возникает больше вопросов, чем ответов: что же произошло на самом деле? Кто стоял за этим? И почему это было сделано?

Законопослушный гражданин

Режиссер фильма "Фараар" Джеймс Фоули представляет триллер 2009 года с Джерардом Батлером в роли Клайда Шелтона, который клянется отомстить прокурору Нику Райсу в исполнении Джейми Фокса после того, как узнает, что ему сошло с рук убийство из-за коррупции в системе правосудия. Несмотря на то, что Клайд уже осужден, он не остановится ни перед чем, пока не добьется своего от тех, кто в этом замешан.

Этот фильм продолжительностью 109 минут был снят в основном в США, но также для съемок использовались Канада и Германия.

Иллюзия обмана

IMDB рейтинг 7.7/10; Жанр: Триллер, Криминал; Страна США; Продолжительность 115 мин; Год выпуска 2013; Продюсер Луи Леттерье.

Этот остросюжетный фильм рассказывает о четырех талантливых фокусниках, известных как "Четыре всадника", которые используют свои навыки для создания удивительных иллюзий, а также планируют тщательно продуманные ограбления, которые приводят зрителей в изумление! По мере того, как они становятся все более успешными в этих дерзких ограблениях, это вызывает подозрения у сотрудников правоохранительных органов, которые отчаянно пытаются выяснить, как они это делают, пока все не вышло из-под контроля!

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