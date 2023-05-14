Лучшие фантастические сериалы: каждый сезон завораживает

UAportal подготовил список лучших фантастических боевиков, вышедших в эфир в 2004-2010 годах и получивших высокие рейтинги на IMDB. Эти сериалы предлагают уникальные сюжетные линии, захватывающие экшн-сцены и фантастические элементы, которые оставят зрителей в напряжении.

Всемогущие Джонсоны

Рейтинг IMDB: 8.1

Жанр: Фантастика

Страна: Новая Зеландия

Продолжительность: 3 сезона, 36 эпизодов

Год: 2010-2013

Продюсер: Рэйчел Лэнг, Джеймс Гриффин

Награды: Победил в номинации "Лучший сценарий драмы" на церемонии Aotearoa Film and Television Awards 2012.

Сериал "Всемогущие Джонсоны" рассказывает о семье Джонсонов, которые являются норвежскими богами, перевоплотившимися в людей. Их силы ограничены, и они должны найти свою настоящую любовь, чтобы вновь обрести все свои способности. Сериал рассказывает о младшем брате, Акселе, когда он обнаруживает свою истинную сущность и пытается объединить своих братьев, чтобы найти своих богинь.

Легенда об Искателе

Рейтинг IMDB: 7.6

Жанр: Фантастика / Экшн

Страна: США, Новая Зеландия

Продолжительность: 2 сезона, 44 эпизода

Год: 2008-2010

Продюсер: Сэм Рэйми, Роберт Таперт, Джошуа Донен

Награды: Номинирован за выдающуюся координацию каскадеров на премии "Эмми" 2010 года.

Основанная на серии "Меч Истины", "Легенда об Искателе" рассказывает о Ричарде Сайфере, дровосеке, который обнаруживает, что он – пророческий герой, способный победить злого тирана Даркена Рала. Вместе с могущественной колдуньей Кэлен и мудрым волшебником Зеддом Ричард отправляется в путешествие, чтобы остановить Рала и спасти свой мир от тьмы.

Читайте также: Лучшие фантастические фильмы десятилетия

Грань

Рейтинг IMDB: 8.4

Жанр: Фантастика

Страна: США

Продолжительность: 5 сезонов, 100 эпизодов

Год: 2008-2013

Продюсер: Джей Джей Абрамс, Алекс Куртцман, Роберто Орчи

Награды: Получил награду за выдающиеся достижения в области специальных визуальных эффектов на церемонии вручения премии "Эмми" в 2010 году.

Агент ФБР Оливия Данэм объединяется с блестящим, но эксцентричным ученым Уолтером Бишопом и его сыном Питером для расследования загадочных и необъяснимых событий, известных как "узор". По мере углубления в тайны Вселенной они обнаруживают параллельный мир и опасную организацию, которая угрожает уничтожить оба мира.

Мерлин

Рейтинг IMDB: 7.9

Жанр: Фантастика

Страна: Великобритания

Продолжительность: 5 сезонов, 65 эпизодов

Год: 2008-2012

Продюсер: Джулиан Мерфи, Джонни Кэппс

Награды: Номинирован на премию VES Awards 2010 за выдающиеся визуальные эффекты в вещательной программе.

Легендарный волшебник Мерлин должен направить юного принца Артура к исполнению его предназначения как будущего короля Камелота. С помощью своих верных друзей и могучего дракона Килгараха Мерлин сталкивается с волшебными существами и опасными врагами в своем стремлении защитить Артура и обеспечить будущее королевства.

Звездные врата: Атлантида

Рейтинг IMDB: 8.1

Жанр: Фантастика

Страна: США, Канада

Продолжительность: 5 сезонов, 100 эпизодов

Год: 2004-2009

Продюсер: Роберт К. Купер, Брэд Райт

Награды: Номинирован на премию "Эмми" 2005 года за выдающиеся специальные визуальные эффекты для сериала.

Команда исследователей путешествует через звездные врата в затерянный город Атлантиду, место, наполненное передовыми технологиями и странными существами. Исследуя город и окружающие планеты, они сталкиваются с новыми цивилизациями и угрозами со стороны могущественных Рейфов, расы инопланетных существ, пожирающих людей. Под руководством харизматичного доктора Родни Маккея и волевого подполковника Джона Шеппарда команда должна бороться за защиту Атлантиды и найти путь домой.

Напомним, ранее UAportal подготовил список пяти лучших комедийных фильмов, выпущенных в период с 2006 по 2010 год.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш телеграмм канал !