Лучшие фильмы боевики с 2010 по 2015 год: лучший вечер гарантировано

UAportal подготовил статью о фильмах боевиках, вышедших в период с 2010 по 2015 год. Боевики всегда были популярны среди кинозрителей, и этот период не стал исключением.

Начало

IMDB рейтинг: 8.8

Жанр: Экшн, Приключения, Научная фантастика

Страна: США, Великобритания; Продолжительность: 148 мин; Год: 2010

Продюсер: Кристофер Нолан

"Начало" – это захватывающий боевик, который отправляет зрителей в путешествие по миру снов. В фильме рассказывается о команде специалистов, которым поручено внедрить идею в разум генерального директора, проникнув в его сны.

Сюжет фильма вращается вокруг вора по имени Кобб, которого нанимают для выполнения опасного задания. Кобб должен проникнуть в сон бизнесмена и посеять в его голове идею.

Безумный Макс: Дорога ярости

IMDB рейтинг: 8.1

Жанр: Экшн, Приключения, Научная фантастика

Страна: Австралия, США; Продолжительность: 120 мин; Год: 2015

Продюсер: Джордж Миллер

"Безумный Макс: Дорога ярости" – постапокалиптический боевик, действие которого происходит в будущем, где вода и бензин являются дефицитными ресурсами. Фильм рассказывает о группе выживших, которые пытаются спастись от тиранического правителя по имени Бессмертный Джо.

Сюжет фильма вращается вокруг воительницы по имени Императрица Фуриоса, которая пытается вывезти группу женщин из лап Бессмертного Джо. По пути она объединяется с одиночкой по имени Макс, который помогает ей в ее поисках.

Читайте также: Фильмы-биографии 2010-15 годов, которые повлияли на жанр

Темный рыцарь: Возрождение легенды

IMDB рейтинг: 8.4

Жанр: Боевик, Триллер.

Страна: США, Великобритания; Продолжительность: 164 мин; Год: 2012

Продюсер: Кристофер Нолан

"Темный рыцарь: Возрождение легенды" является заключительной частью трилогии Кристофера Нолана "Темный рыцарь". Фильм рассказывает о Бэтмене, который ушел в отставку после того, как взял на себя вину за смерть Харви Дента. Однако он вынужден вернуться к действиям, когда новый злодей по имени Бэйн угрожает разрушить Готэм-сити.

Сюжет фильма вращается вокруг Бэтмена, который вынужден выйти из отставки, когда новый злодей по имени Бэйн угрожает разрушить Готэм-сити. По пути он объединяется с такими союзниками, как Женщина-кошка и комиссар Гордон, чтобы спасти город.

Джон Уик

IMDB рейтинг: 7.4

Жанр: Экшн, Криминал, Триллер.

Страна: США, Китай; Продолжительность: 101 мин; Год: 2014

Продюсер: Чад Стахелски

"Джон Уик" – это стремительный боевик о киллере в отставке Джоне Уике, который вынужден вернуться к прежней жизни, когда бандиты убивают его собаку.

Сюжет фильма вращается вокруг Джона Уика, который отправляется на поиски мести после того, как его собака была убита бандитами. По пути он сталкивается с самыми жестокими преступниками города.

Миссия невыполнима: Протокол фантом

IMDB рейтинг: 7.4

Жанр: Экшн, Приключения, Триллер

Страна: США, Объединенные Арабские Эмираты

Продолжительность: 133 мин; Год: 2011

Продюсер: Брэд Бёрд

"Миссия невыполнима: Протокол фантом" – четвертая часть франшизы "Миссия невыполнима". В фильме Итан Хант и его команда пытаются предотвратить ядерную войну между США и россией.

Сюжет фильма вращается вокруг Итана Ханта, который должен очистить имя своей команды после того, как их обвинили в террористической атаке. По пути он объединяется с новыми союзниками и использует свои навыки, чтобы остановить ядерную войну.

Напомним, ранее UAportal подготовил подборку пяти приключенческих фильмов, выпущенных в период с 2003 по 2008 год, которые покорили зрителей по всему миру.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш телеграмм канал !