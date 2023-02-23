Лучшие фильмы из жанра драма, вышедшие в 2018-20 годах

Жанр драмы предложил нам несколько замечательных фильмов за последние несколько лет. UAportal подготовил интересную подборку лучших, вышедших в период с 2018 по 2020 год.

Каждый фильм был тщательно отобран на основе его рейтинга IMDB, который находится в диапазоне 8-9. Вот пять лучших фильмов, которые стоит посмотреть:

1. Паразиты

Рейтинг IMDB: 8.6/10; Жанр: Драма; Страна: Южная Корея; Продолжительность: 2ч 12мин; Год выпуска: 2019; Продюсер: CJ Entertainment.

Фильм "Паразит" рассказывает историю двух семей, чьи жизни переплетаются, когда они обе пытаются свести концы с концами в современной Южной Корее. В фильме рассматриваются такие темы, как бедность, классовое разделение и семейная динамика, а также дается представление о том, как их можно исследовать в кино. Фильм был удостоен четырех премий "Оскар", включая премию за лучшую картину, на 92-й церемонии вручения премии "Оскар", став первым в истории фильмом на иностранном языке, получившим эту награду.

2. Рома

Рейтинг IMDB: 8/10; Жанр: Драма; Страна Мексика; Продолжительность 2ч 15мин; Год выхода 2018 ; Производитель Netflix.

Фильм "Рома" – это полуавтобиографический рассказ режиссера Альфонсо Куарона о его воспитании в Мехико 1970-х годов на фоне политических потрясений и социальных перемен во всей Латинской Америке того времени. Через свой личный объектив Куарон исследует универсальные темы, такие как идентичность, семейные отношения и борьба за взросление, с подлинностью и остротой, что принесло ему два "Оскара" за лучшую режиссуру и лучшую операторскую работу на 91-й церемонии вручения премии Академии.

3. История брака

IMDB Rating: 8.1/10; Жанр: Драма; Страна США; Продолжительность 2ч 17мин; Год выхода 2019 ; Производитель Netflix.

История брака – это душераздирающе честный взгляд на распад брака с обеих сторон, снятый режиссером Ноа Баумбахом с Адамом Драйвером и Скарлетт Йоханссон в главных ролях. Фильм следует за парой, которая проходит через сложности развода, каждый из них примиряется с тем, что их отношения изменились навсегда, и пытается понять, что будет дальше. Фильм получил шесть номинаций на премию "Оскар", в том числе в категории "Лучшая картина" на 92-й церемонии.

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4. Портрет девушки в огне

IMDB Rating: 8/10; Жанр: Драма; Страна Франция-Бельгия-Италия; Продолжительность 2ч 00мин; Год выпуска 2019 ; Продюсер Curiosa Films.

Портрет девушки в огне – изысканная французская романтическая драма, рассказывающая о художнике XVIII века, которому поручили написать портрет женщины против ее воли, чтобы выдать ее замуж за другого мужчину. Мы следим за Марианной, которая влюбляется в свою подопечную Элоизу, пытаясь нарисовать ее, не раскрывая своих чувств к женщине, чью жизнь она собирается кардинально изменить из-за своего искусного обмана. Номинирован на две премии "Оскар" на церемонии 2020 года, в том числе как лучший фильм на иностранном языке.

5. Маленькие женщины

IMDB Rating: 8/10; Жанр: Драма; Страна США, Великобритания; Продолжительность 2ч 15мин; Год выпуска 2019 ; Производитель Sony Pictures.

Маленькие женщины – это экранизация Гретой Гервиг классического романа Луизы Мэй Олкотт 1868 года о четырех сестрах – Мэг, Джо, Бет и Эми. Девушки становятся совершеннолетними во время гражданской войны в Америке, в то время как их отец участвует в военных действиях, а мать пытается удержать их вместе в условиях финансовых трудностей и давления общества.

Оно заставляет выходить замуж за богатых мужей вместо того, чтобы следовать своим творческим мечтам или амбициям, выходящим за рамки общепринятых норм, установленных обществом Новой Англии 19 века. Фильм был номинирован на шесть премий "Оскар" на церемонии 2020 года, включая "Лучшую картину".

Напомним, если в фильме требуется выполнение опасных элементов при съемках, вместо актеров в кадре появляются каскадеры. Однако некоторые звезды отказываются от услуг каскадеров, предпочитая делать опасные трюки самостоятельно.

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