Лучшие фильмы о супергероях, которые удивят всех

UAportal подготовил подборку фильмов, которые определяют жанр супергероев. Эти картины поразили критиков и зрителей.

Новые мутанты

Рейтинг IMDB: 5.3/10

Жанр: Супергерой

Страна: США

Продолжительность: 1 час 34 минуты

Год: 2020

Главный продюсер: Marvel Entertainment

"Новые мутанты" рассказывает о группе молодых мутантов, которые находятся в плену на секретном объекте. Открыв свои уникальные способности, они должны противостоять своим внутренним демонам, сражаясь со зловещей силой, которая угрожает их жизни. Этот фильм с захватывающими боевыми действиями и нотками ужаса исследует путь этих необычных людей, пока они ориентируются в своих способностях и борются за свою свободу.

Бессмертная гвардия

Рейтинг IMDB: 6.6/10

Жанр: Супергерой

Страна: США

Продолжительность: 2 часа 5 минут

Год: 2020

Главный продюсер: Skydance Media

В фильме "Бессмертная гвардия" группа бессмертных наемников сражается в тени, чтобы защитить мир от тех, кто стремится использовать их силы. Во главе с загадочным воином Энди они сталкиваются с новой угрозой, которая может раскрыть их секрет и поставить под угрозу их существование. Захватывающий экшн, заставляющий задуматься о бессмертии и самопожертвовании.

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Черная вдова

Рейтинг IMDB: 6.8/10

Жанр: Супергерой

Страна: США

Продолжительность: 2 часа 14 минут

Год: 2021

Главный продюсер: Marvel Studios

Фильм "Черная вдова" рассказывает нерассказанную историю Наташи Романофф, также известной как Черная вдова, бывшей русской шпионки, ставшей Мстителем. Действие разворачивается между событиями фильмов "Капитан Америка: Гражданская война" и "Мстители: Война бесконечности", фильм рассказывает о Наташе, которая сталкивается со своим прошлым и воссоединяется со старыми союзниками. Столкнувшись с опасными врагами и раскрыв темные секреты, она должна противостоять разрушенным узам своей истории и принять свое героическое предназначение.

Лига справедливости Зака Снайдера

Рейтинг IMDB: 8.1/10

Жанр: Супергерой

Страна: США

Продолжительность: 4 часа 2 минуты

Год: 2021

Главный продюсер: DC Films

В "Лига справедливости Зака Снайдера" Зака Снайдера собрались культовые супергерои DC - Супермен, Бэтмен, Чудо-женщина, Аквамен, Киборг и Флэш – и вступили в эпическую битву за спасение мира от древней и могущественной угрозы. Эта режиссерская версия представляет смелое видение того, как герои объединяют свои силы, демонстрируя свои индивидуальные достоинства и коллективную мощь. Благодаря увеличенному хронометражу фильм позволяет глубже изучить их путешествия, предлагая поклонникам как никогда ранее разветвленную сагу о супергероях.

Мортал Комбат

Рейтинг IMDB: 6.1/10

Жанр: Супергерой

Страна: США

Продолжительность: 1 час 50 минут

Год: 2021

Главный продюсер: Главный продюсер: New Line Cinema

Основанный на любимой видеоигровой франшизе, фильм "Мортал Комбат" переносит зрителей в царство, где чемпионы из разных измерений сражаются на древнем турнире. Когда над Землей нависла угроза уничтожения, группа избранных бойцов должна проявить свои сверхъестественные способности и вступить в напряженные бои с противниками.

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