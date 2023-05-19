Лучшие фильмы помогут создать идеальные вечер на свидании

Кино – это отличный способ провести время с близкими людьми и насладиться хорошей историей. В этой статье UAportal подготовил список из пяти фильмов 2003-2007 годов, которые идеально подходят для вечера свиданий.

Дневник памяти

Рейтинг IMDB: 7.8

Жанр: Романтика/Драма

Страна: США

Продолжительность: 2ч 3мин

Год: 2004

Продюсер: Линн Харрис

В 1940-х годах в Южной Каролине рабочий мельницы Ной влюбляется в богатую девушку Алли. Их разлучают ее родители, но Ной никогда не забывает ее. Спустя годы они снова встречаются, но Алли помолвлена с другим мужчиной. Ной должен вернуть ее, пока не стало слишком поздно.

Горбатая гора

Рейтинг IMDB: 7.7

Жанр: Романтика/Драма

Страна: США

Продолжительность: 2ч 14мин

Год: 2005

Продюсер: Диана Оссана

Эннис Дель Мар и Джек Твист нанимаются пасти овец в Вайоминге. Между ними возникает сильная связь, которая перерастает в страстный роман. Однако они вынуждены хранить свои отношения в тайне в то время и в том месте, где гомосексуализм не принят. Проходят годы, и им приходится бороться с последствиями своей любви.

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Гордость и предубеждение

Рейтинг IMDB: 7.8

Жанр: Романтика/Драма

Страна: Великобритания

Продолжительность: 2ч 9мин

Год: 2005

Продюсер: Тим Беван

В Англии 19 века семья Беннет сосредоточена на поиске подходящих мужей для своих дочерей. Когда богатый мистер Бингли переезжает в соседний дом, миссис Беннет твердо намерена выдать за него замуж одну из своих девушек. Тем временем гордый мистер Дарси привлекает внимание пылкой Элизабет Беннет, но первое впечатление друг о друге у них не самое благоприятное. По мере того как они узнают друг друга лучше, их чувства начинают меняться.

Вечное сияние чистого разума

Рейтинг IMDB: 8.3

Жанр: Романтика / Научно-фантастический

Страна: США

Продолжительность: 1ч 48мин

Год: 2004

Продюсер: Энтони Брегман

У Джоэла и Клементины были страстные, бурные отношения, которые закончились плачевно. Когда Клементина стирает все воспоминания о Джоэле из своего сознания, Джоэл решает пройти ту же процедуру. Воспоминания исчезают одно за другим, он понимает, что все еще любит Клементину, и пытается сохранить их отношения.

Искупление

Рейтинг IMDB: 7.8

Жанр: Драма/Романтика

Страна: Великобритания

Продолжительность: 2ч 3мин

Год: 2007

Продюсер: Тим Беван

В 1935 году в Англии 13-летняя Брайони обвиняет любовника своей сестры Робби в преступлении, которого он не совершал. Робби отправляют в тюрьму, а Брайони проводит остаток жизни, пытаясь искупить свою ошибку. Спустя годы она размышляет о событиях, которые привели к ее обвинению, и пытается все исправить.

Напомним, ранее UAportal подготовил список пяти лучших комедийных фильмов, выпущенных в период с 2006 по 2010 год.

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