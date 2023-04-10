Лучшие фильмы в жанре мелодрамы: готовьтесь плакать

UAportal подготовил подборку лучших мелодраматических фильмов. Все они сумеют пронять зрителя и довести до слез трогательными историями.

Дневник памяти

Рейтинг IMDB: 7.8

Жанр: Мелодрама

Страна: США; Продолжительность: 2ч 3мин; Год: 2004

Продюсер: Линн Харрис

"Дневник памяти" – романтическая мелодрама, рассказывающая историю Алли и Ноя, двух молодых влюбленных, которых разделяют социальные различия. Несмотря на все препятствия, они продолжают любить друг друга, даже после того, как Алли обручается с другим мужчиной. Фильм известен своей душераздирающей историей любви и эмоциональным исполнением главных актеров.

Спеши любить

Рейтинг IMDB: 7.3

Жанр: Мелодрама

Страна: США; Продолжительность: 1ч 41мин; Год: 2002

Продюсер: Дениз Ди Нови

"Спеши любить" – романтическая мелодрама, снятая по роману Николаса Спаркса. В фильме рассказывается история Лэндона, популярного ученика средней школы, который влюбляется в Джейми, застенчивую и замкнутую девушку. Фильм исследует темы любви, прощения и искупления и известен своим эмоциональным воздействием на зрителей.

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Виноваты звезды

Рейтинг IMDB: 7.7

Жанр: Мелодрама

Страна: США; Продолжительность: 2ч 6мин; Год: 2014

Продюсер: Уик Годфри

"Виноваты звезды" – романтическая мелодрама, снятая по роману Джона Грина. Фильм рассказывает историю любви Хейзел Грейс Ланкастер и Огастуса Уотерса, двух подростков, которые встречаются в группе поддержки больных раком. Фильм исследует темы любви, потери и хрупкости жизни, и известен своими проникновенными выступлениями и пронзительным повествованием.

Жена путешественника во времени

Рейтинг IMDB: 7.1

Жанр: Мелодрама

Страна: США; Продолжительность: 1ч 47мин; Год: 2009

Продюсер: Ник Векслер

"Жена путешественника во времени" – романтическая мелодрама, снятая по роману Одри Ниффенеггер. В фильме рассказывается история Генри, путешественника во времени, который встречает и влюбляется в Клэр, молодую женщину, знакомую ему с детства. Фильм исследует темы любви, судьбы и сложности человеческих отношений и известен своим уникальным замыслом и сильными постановками.

Клятва

Рейтинг IMDB: 6.8

Жанр: Мелодрама

Страна: США; Продолжительность: 1ч 44мин; Год: 2012

Продюсер: Гэри Луккези

"Клятва" – романтическая мелодрама, вдохновленная реальной историей. Фильм рассказывает историю любви Пейдж и Лео, молодой пары, которая попадает в серьезную автомобильную аварию. Когда Пейдж приходит в себя после комы, она ничего не помнит ни о Лео, ни об их отношениях. Фильм исследует темы любви, потери и силы обязательств, и известен своими эмоциональными постановками и поднимающим настроение посланием.

Напомним, ранее UAportal подготовил список пяти лучших комедийных фильмов, выпущенных в период с 2006 по 2010 год.

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