Лучшие фильмы в жанре мелодрамы: готовьтесь плакать
UAportal подготовил подборку лучших мелодраматических фильмов. Все они сумеют пронять зрителя и довести до слез трогательными историями.
Дневник памяти
Рейтинг IMDB: 7.8
Жанр: Мелодрама
Страна: США; Продолжительность: 2ч 3мин; Год: 2004
Продюсер: Линн Харрис
"Дневник памяти" – романтическая мелодрама, рассказывающая историю Алли и Ноя, двух молодых влюбленных, которых разделяют социальные различия. Несмотря на все препятствия, они продолжают любить друг друга, даже после того, как Алли обручается с другим мужчиной. Фильм известен своей душераздирающей историей любви и эмоциональным исполнением главных актеров.
Спеши любить
Рейтинг IMDB: 7.3
Жанр: Мелодрама
Страна: США; Продолжительность: 1ч 41мин; Год: 2002
Продюсер: Дениз Ди Нови
"Спеши любить" – романтическая мелодрама, снятая по роману Николаса Спаркса. В фильме рассказывается история Лэндона, популярного ученика средней школы, который влюбляется в Джейми, застенчивую и замкнутую девушку. Фильм исследует темы любви, прощения и искупления и известен своим эмоциональным воздействием на зрителей.
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Виноваты звезды
Рейтинг IMDB: 7.7
Жанр: Мелодрама
Страна: США; Продолжительность: 2ч 6мин; Год: 2014
Продюсер: Уик Годфри
"Виноваты звезды" – романтическая мелодрама, снятая по роману Джона Грина. Фильм рассказывает историю любви Хейзел Грейс Ланкастер и Огастуса Уотерса, двух подростков, которые встречаются в группе поддержки больных раком. Фильм исследует темы любви, потери и хрупкости жизни, и известен своими проникновенными выступлениями и пронзительным повествованием.
Жена путешественника во времени
Рейтинг IMDB: 7.1
Жанр: Мелодрама
Страна: США; Продолжительность: 1ч 47мин; Год: 2009
Продюсер: Ник Векслер
"Жена путешественника во времени" – романтическая мелодрама, снятая по роману Одри Ниффенеггер. В фильме рассказывается история Генри, путешественника во времени, который встречает и влюбляется в Клэр, молодую женщину, знакомую ему с детства. Фильм исследует темы любви, судьбы и сложности человеческих отношений и известен своим уникальным замыслом и сильными постановками.
Клятва
Рейтинг IMDB: 6.8
Жанр: Мелодрама
Страна: США; Продолжительность: 1ч 44мин; Год: 2012
Продюсер: Гэри Луккези
"Клятва" – романтическая мелодрама, вдохновленная реальной историей. Фильм рассказывает историю любви Пейдж и Лео, молодой пары, которая попадает в серьезную автомобильную аварию. Когда Пейдж приходит в себя после комы, она ничего не помнит ни о Лео, ни об их отношениях. Фильм исследует темы любви, потери и силы обязательств, и известен своими эмоциональными постановками и поднимающим настроение посланием.
Напомним, ранее UAportal подготовил список пяти лучших комедийных фильмов, выпущенных в период с 2006 по 2010 год.
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