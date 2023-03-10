Лучшие исторические фильмы 2000-х годов: почувствуйте судьбу персонажей

UAportal подготовил список из четырех невероятных исторических фильмов, выпущенных в период с 2000 по 2010 год. Каждый фильм имеет высокий рейтинг на IMDB и представляет собой увлекательный, проницательный взгляд на события прошлого.

Гладиатор

Рейтинг IMDB 9,5

Жанр: Исторический роман, Приключения, Драма

Страна: США Продолжительность: 155 мин Год: 2000

Продюсер: Дуглас Вик

"Гладиатор" – эпическая драма с Расселом Кроу в главной роли Максимуса Децима Меридиуса, бывшего римского генерала, попавшего в рабство после предательства Коммода, сына императора Марка Аврелия. Максимус вынужден бороться за возвращение к свободе и одновременно мстить тем, кто причинил ему зло. Фильм был номинирован на двенадцать премий "Оскар" в 2001 году, Кроу получил премию за лучшую мужскую роль.

Молодая Виктория

IMDB рейтинг: 7,4

Жанр: Исторический роман

Страна: Великобритания/Канада/Франция/Германия/Италия; Продолжительность: 100 мин

Год: 2009

Продюсер: Мартин Скорсезе.

Этот фильм рассказывает историю королевы Виктории в начале ее правления, когда она сталкивается с политическими волнениями как внутри страны, так и за рубежом, а также выясняет отношения с членами своей семьи и советниками. Молодая Виктория" – это захватывающая драма с великолепным исполнением Эмили Блант в роли королевы Виктории и Руперта Френда в роли принца Альберта.

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Золотой век

IMDB рейтинг: 6, 9

Жанр: Биография, Драма, История

Страна: Великобритания / США Продолжительность: 114 мин ; Год: 2007

Продюсер: Тим Беван

Получившее признание критиков продолжение фильма "Елизавета" переносит нас в Англию XVI века, где королева Елизавета I сталкивается с угрозами изнутри и извне, пытаясь уберечь свою корону от восстаний, вызванных католическими силами за рубежом. Пробираясь через коварные политические воды и борясь с собственным одиночеством, Елизавета должна найти в себе силы, чтобы выжить до наступления своего золотого века.

Герцогиня

IMDB рейтинг: 8,1

Жанр: Исторический роман/ Драма

Страна Великобритания; Продолжительность 110 минут; Год 2008

Продюсер Габриэль Тана

Действие фильма происходит в Англии 18-го века, и Джорджиана Кавендиш борется с угнетающими социальными условностями и неверным мужем, который передал ей свою власть над ним в брачном контракте. После того, как в 17 лет Джорджиана была вынуждена вступить в брак по расчету с герцогом Девонширским, она отправляется в путешествие к самопознанию, которое в конечном итоге снова приведет ее к счастью.

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