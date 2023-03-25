Лучшие исторические фильмы, выпущенные в 2010-15 годах: окунитесь в приключения

UAportal подготовил лучшие исторические фильмы, выпущенные в период с 2010 по 2015 год. Эти фильмы покорили зрителей во всем мире, рассказывая истории из прошлого, которые актуальны и сегодня.

Игра в имитацию

Рейтинг IMDB: 8,0; Жанр: Драма/Триллер; Страна: Великобритания; Продолжительность: 114 мин; Год: 2014; Продюсер: Нора Гроссман, Идо Островски, Тедди Шварцман.

Основанный на реальных событиях во время Второй мировой войны, фильм "Игра в имитацию" рассказывает о математике Алане Тьюринге, который пытается взломать код "Энигма" нацистской Германии с помощью своей команды криптографов. Бенедикт Камбербэтч исполняет роль Тьюринга в этой захватывающей драме, получившей номинацию на премию "Оскар" за лучший фильм в 2015 году.

Джанго освобожденный

IMDB рейтинг: 8,4; Жанр: Вестерн/Драма; Страна: США; Продолжительность: 165 мин.; Год: 2012; Продюсер: Стейси Шер, Реджинальд Хадлин.

Действие фильма "Джанго освобожденный" происходит в 1858 году, во времена американского рабства, и повествует о попытке бывшего раба Джанго Фримена спасти свою жену от безжалостного владельца плантации Келвина Кэнди. Для этого нужна помощь охотника за головами доктора Кинга Шульца в исполнении Кристофа Вальца, получившего за свою игру премию "Оскар". Этот вестерн, снятый режиссером Квентином Тарантино с Джейми Фоксом и Леонардо Ди Каприо в главных ролях, был номинирован на пять премий "Оскар", в том числе за лучшую картину в 2013 году.

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Гонка

IMDB Рейтинг 9,3; Жанр: Биография / Спорт; Страна: Великобритания; Продолжительность: 123 мин; Год: 2013; Продюсер: Эндрю Итон, Питер Морган.

Гонка – это историко-биографический спортивный фильм о гонщиках Формулы-1 Джеймсе Ханте и Ники Лауде, которые участвуют в гонках друг против друга в сезоне 1976 года, когда оба были на пике своей популярности и были полны решимости превзойти друг друга на трассе, чего бы это им ни стоило. Дэниел Брюль исполняет роль Лауды, а Крис Хемсворт – роль Ханта в этой напряженной драме, которая получила две номинации на премию "Оскар", в том числе за лучший монтаж в 2014 году.

12 лет рабства

IMDB Рейтинг 8,1; Жанр: Биография / Драма; Страна: США; Продолжительность: 134 мин; Год: 2013; Продюсер: Брэд Питт, Деде Гарднер, Джереми Клейнер.

Мощный биографический фильм Стива МакКуина "12 лет рабства" рассказывает подлинную историю Соломона Нортапа, свободного чернокожего человека, похищенного и проданного в рабство, который пытается выжить в течение двенадцати лет, прежде чем вновь обрести свободу. В главной роли Нортапа снялся Чиветел Эджиофор, а также Майкл Фассбендер, Люпита Ньонго, Бенедикт Камбербэтч, Сара Полсон, Брэд Питт и другие, этот сильный фильм получил три премии "Оскар", включая "Лучшую картину" в 2014 году.

Король говорит

IMDB рейтинг 8,0; Жанр: Драма / История Страна: Великобритания Продолжительность: 118 минут Год выпуска: 2010 Продюсер: Иэн Каннинг.

Фильм "Король говорит" рассказывает историю британского монарха Георга VI во время его правления перед Второй мировой войной, когда он обратился к логопеду Лайонелу Логу, чтобы тот помог ему преодолеть изнурительное заикание и провести Британию через самый темный час. Колин Ферт в роли Георга VI получил Оскар за лучшую мужскую роль, а Хелена Бонем Картер играет королеву Елизавету, которая помогает своему мужу вернуть уверенность в себе, вместе с Джеффри Рашем, играющим Лога, который также был номинирован на Оскар. Эта вдохновляющая драма получила четыре премии "Оскар", в том числе за лучшую картину на 83-й церемонии вручения премии "Оскар".

Напомним, ранее UAportal подготовил подборку пяти приключенческих фильмов, выпущенных в период с 2003 по 2008 год, которые покорили зрителей по всему миру.

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