Лучшие комедийные фильмы с 2008 по 20313 год: проведите время со смехом

Комедийные фильмы являются основным источником развлечений для людей на протяжении десятилетий. Они предлагают возможность уйти от повседневности и хорошенько посмеяться.

UAportal составил список из пяти лучших комедийных фильмов, которые были выпущены в период с 2008 по 2013 год. Эти фильмы обязательно заставят зрителя смеяться до упаду.

Машина времени в джакузи

Рейтинг IMDB: 6.4/10

Жанр: Комедия

Страна: США; Продолжительность: 1ч 41мин; Год: 2010

Продюсер: Джон Кьюсак

"Машина времени в джакузи" – научно-фантастическая комедия о группе друзей, которые путешествуют во времени в 1980-е годы.

Четверо друзей, испытывающих трудности в личной жизни, решают отправиться на горнолыжный курорт, где они когда-то отлично провели время. Приехав туда, они обнаруживают, что джакузи в их номере – это машина времени, которая переносит их в 1980-е годы. У них появляется шанс пережить молодость и исправить свои прошлые ошибки, но все идет не так, как планировалось.

Ананасовый экспресс: Сижу курю

Рейтинг IMDB: 7.0/10

Жанр: Комедия

Страна: США; Продолжительность: 1ч 51мин; Год: 2008

Продюсер: Джадд Апатоу

"Ананасовый экспресс: Сижу курю" – это угарная комедия о судебном исполнителе и его дилере, которые пускаются в бега после того, как становятся свидетелями убийства.

Дейл – судебный исполнитель, который становится свидетелем убийства, совершённого наркобароном и коррумпированным полицейским. Он обращается за помощью к своему дилеру Солу, и они оба пускаются в бега. По пути они сталкиваются с различными препятствиями и уморительными ситуациями, пытаясь остаться в живых и очистить свои имена.

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Конец света 2013: Апокалипсис по голливудски

Рейтинг IMDB: 6.6/10

Жанр: Комедия

Страна: США; Продолжительность: 1ч 47мин; Год: 2013

Продюсер: Эван Голдберг

"Конец света 2013: Апокалипсис по голливудски" – комедия о группе знаменитостей, которые оказываются запертыми в доме Джеймса Франко во время апокалипсиса.

Группа знаменитостей, среди которых Джеймс Франко, Сет Роген и Джона Хилл, посещают вечеринку в доме Джеймса, когда наступает апокалипсис. Они оказываются запертыми в доме и должны найти способ выжить, решая при этом свои личные проблемы.

Мачо и ботан

Рейтинг IMDB: 7.2/10

Жанр: Комедия

Страна: США; Продолжительность: 1ч 49мин; Год: 2012

Продюсер: Нил Х. Мориц

"Мачо и ботан" – комедия о двух полицейских, которые под прикрытием старшеклассников выходят на преступную группировку наркоторговцев.

Шмидт и Дженко – два офицера полиции, которые возвращаются в среднюю школу, чтобы уничтожить банду наркоторговцев. Им приходится прокладывать свой путь через школьную жизнь, пытаясь поймать наркоторговцев.

Копы в юбках

Рейтинг IMDB: 6.6/10

Жанр: Комедия

Страна: США; Продолжительность: 1ч 57мин; Год: 2013

Продюсер: Питер Чернин

"Копы в юбках" – комедия о двух женщинах-полицейских, которые вынуждены работать вместе, чтобы уничтожить наркобарона.

Сара Эшберн – суровый агент ФБР, которую направляют в Бостон для борьбы с наркобароном. Она вынуждена работать с Шеннон Маллинз, крутым бостонским полицейским, у которой свои методы. Эти две женщины должны отбросить свои разногласия и работать вместе, чтобы раскрыть дело

Напомним, ранее UAportal подготовил список пяти лучших комедийных фильмов, выпущенных в период с 2006 по 2010 год.

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