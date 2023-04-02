Лучшие мультфильмы 2016-21 годов вызовут восторг у детей
UAportal подготовил список самых популярных анимационных фильмов, вышедших в 2016-2021 годах. Каждый из них представляет собой увлекательный взгляд на различные жанры, страны и культуры мира.
История игрушек 4
IMDB рейтинг 8/10
Жанр: Анимация/Приключения/Комедия
Страна: США; Продолжительность: 100 минут; Год: 2019
Продюсер: Pixar Animation Studios
"История игрушек 4" – это трогательная история о дружбе, семье и взрослении, в которой Вуди вместе со своим новым другом Форки отправляется на поиски Бо Пипа, потерявшегося много лет назад в комнате Энди.
Суперсемейка 2
IMDB Рейтинг 7/10
Жанр: Анимация/Действие/Приключения
Страна: США; Продолжительность: 118 минут; Год: 2018
Продюсер: Walt Disney Pictures & Pixar Animation Studios
В фильме "Суперсемейка 2" все начинается с того момента, на котором остановился его предшественник. Мистеру Невероятному теперь поручено заботиться о Джеке-Джеке, а Эластигерл отправляется спасать Метровилль от таинственного злодея, известного только как Экранотиран!
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Человек-паук: Через вселенные
IMDB Рейтинг 9/10
Жанр: Анимационный супергеройский фильм
Страна: США; Продолжительность: 117 минут; Год: 2018
Продюсер: Sony Pictures Entertainment & Marvel Entertainment LLC
"Человек-паук: Через вселенные" рассказывает о Майлзе Моралесе, который обнаруживает, что обладает паучьими способностями после укуса радиоактивного паука, как и Питер Паркер до него, но вскоре оказывается в альтернативной вселенной, где существует множество версий.
Гадкий я 3
IMDB Рейтинг 6 / 10
Жанр: Анимационная комедия
Страна: Франция; Продолжительность 89 минут; Год 2017
Продюсер Illumination Entertainment & Universal Pictures International Productions
"Гадкий я 3" снова следует за Грю, который объединяется с Люси Уайлд в исполнении Кристен Уиг против Бальтазара Братта, озвученного Треем Паркером. Брэтт – бывшая детская звезда, превратившийся в суперзлодея, одержимого поп-культурой 80-х, чья цель – захватить Голливуд, используя свою армию, полностью состоящую из роботов!
Кунг-фу Панда 3
IMDB рейтинг 8 / 10
Жанр6 Приключенческая комедия
Страна: Китай; Продолжительность 95 минут; Год выпуска 2016
Производитель DreamWorks Animations SKG
В фильме "Кунг-фу Панда 3" По воссоединяется с Ли Шанем, своим биологическим отцом, о существовании которого он до сих пор не знал. Вместе они возвращаются на родину По, где он узнает больше о кунг-фу и встречает интересных персонажей, таких как Мэй Мэй.
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