Лучшие мультфильмы, которые необходимо посмотреть каждому
В сфере кино мультфильмы покорили зрителей своим образным повествованием и захватывающей анимацией. UAportal подготовил подборку лучших мультфильмов, которые невозможно забыть.
Камуфляж и шпионаж
Рейтинг IMDb: 6.8/10
Жанр: Мультфильмы
Страна производства: США
Продолжительность: 1 час 42 минуты
Год выпуска: 2019
Главный продюсер: Blue Sky Studios
"Камуфляж и шпионаж" знакомят нас с миром супершпиона Лэнса Стерлинга, известного своей обходительной манерой поведения и невероятными гаджетами. Когда неожиданное превращение заставляет его обернуться голубем, Лэнс вынужден объединиться с блестящим, но социально неуклюжим ученым Уолтером Беккетом. Вместе они приступают к миссии по спасению мира от злодейского заговора.
Эверест
Рейтинг IMDb: 7.0/10
Жанр: Мультфильмы
Страна производства: США
Продолжительность: 1 час 37 минут
Год выпуска: 2019
Главный продюсер: DreamWorks Animation
"Эверест" рассказывает о волшебном приключении девочки-подростка из Шанхая, которая обнаруживает на крыше своего многоквартирного дома молодого йети по имени Эверест. Решив воссоединить Эвереста с его семьей в Гималаях, И вместе со своими друзьями Цзинем и Пенгом отправляется в эпическое путешествие по Китаю.
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Семейка Аддамс
Рейтинг IMDb: 5.8/10
Жанр: Мультфильмы
Страна производства: США
Продолжительность: 1 час 27 минут
Год выпуска: 2019
Главный продюсер: MGM
"Семейка Аддамс" возвращает на большой экран в анимационной форме восхитительно мрачный и эксцентричный клан Аддамсов. Мортиша, Гомес, Венсдей, Пагсли и остальные члены семьи сталкиваются с новым вызовом, когда они встречают ведущего реалити-шоу, который стремится раскрыть их жуткие секреты.
Скуби-ду
Рейтинг IMDb: 5.7/10
Жанр: Мультфильмы
Страна производства: США
Продолжительность: 1 час 33 минуты
Год выпуска: 2020
Главный продюсер: Warner Animation Group
В "Скуби-ду" любимая всеми банда разгадывателей тайн, Скуби-Ду и команда Mystery Inc., возвращается на экран в захватывающем приключении, наполненном ностальгией. Когда заговор с целью освобождения призрачного пса Цербера угрожает всему миру, Скуби-Ду и его верные друзья должны раскрыть тайну и спасти положение. Пройдя через серию головоломных подсказок и столкнувшись с культовыми персонажами Hanna-Barbera, включая Шегги, Фреда, Велму и Дафну, банда узнает истинную силу дружбы и командной работы.
Семейка Крудс: Новоселье
Рейтинг IMDb: 7.0/10
Жанр: Мультфильмы
Страна производства: США
Продолжительность: 1 час 35 минут
Год выпуска: 2020
Главный продюсер: DreamWorks Animation
"Семейка Крудс: Новоселье" вновь возвращает нас к любимой доисторической семье, когда они сталкиваются с более развитым и продвинутым кланом, Беттерманами. Ип, Груг и их причудливая семья должны справиться с трудностями установления новых дружеских отношений и адаптации к меняющемуся миру, сохраняя при этом свои корни пещерного человека.
Напомним, ранее UAportal подготовил список пяти лучших комедийных фильмов, выпущенных в период с 2006 по 2010 год.
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