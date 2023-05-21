Найкращі мультфільми, які необхідно подивитися кожному

У сфері кіно мультфільми підкорили глядачів своєю образною розповіддю та захоплюючою анімацією. UAportal підготував добірку найкращих мультфільмів, які неможливо забути.

Камуфляж та шпигунство

Рейтинг IMDb: 6.8/10

Жанр: Мультфільми

Країна виробництва: США

Тривалість: 1 година 42 хвилини

Рік зробити: 2019

Головний продюсер: Blue Sky Studios

"Камуфляж і шпигунство" знайомлять нас зі світом супершпигуна Ленса Стерлінга, відомого своєю ввічливою манерою поведінки та неймовірними гаджетами. Коли несподіване перетворення змушує його обернутися голубом, Ленс змушений поєднатися з блискучим, але соціально незграбним ученим Уолтером Беккетом. Разом вони приступають до місії порятунку світу від злодійської змови.

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Еверест

Рейтинг IMDb: 7.0/10

Жанр: Мультфільми

Країна виробництва: США

Тривалість: 1 година 37 хвилин

Рік зробити: 2019

Головний продюсер: DreamWorks Animation

"Еверест" розповідає про чарівну пригоду дівчинки-підлітка із Шанхаю, яка виявляє на даху свого багатоквартирного будинку молодого йєті на ім'я Еверест. Вирішивши возз'єднати Евересту з його сім'єю в Гімалаях, І разом зі своїми друзями Цзінем і Пенгом вирушає в епічну подорож Китаєм.

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Сімейка Аддамс

Рейтинг IMDb: 5.8/10

Жанр: Мультфільми

Країна виробництва: США

Тривалість: 1 година 27 хвилин

Рік зробити: 2019

Головний продюсер: MGM

"Сімейка Аддамс" повертає на великий екран в анімаційній формі чудово похмурий та ексцентричний клан Аддамсів. Мортіша, Гомес, Венсдей, Пагслі та інші члени сім'ї стикаються з новим викликом, коли вони зустрічають провідного реаліті-шоу, який прагне розкрити їхні страшні секрети.

Скубі Ду

Рейтинг IMDb: 5.7/10

Жанр: Мультфільми

Країна виробництва: США

Тривалість: 1 година 33 хвилини

Рік виконання: 2020

Головний продюсер: Warner Animation Group

У "Скубі-ду" улюблена всіма банда розгадувачів таємниць, Скубі-Ду та команда Mystery Inc., повертається на екран у захоплюючій пригоді, наповненій ностальгією. Коли змова з метою звільнення примарного пса Цербера загрожує всьому світу, Скубі-Ду та його вірні друзі повинні розкрити таємницю та врятувати становище. Пройшовши через серію головоломних підказок і зіткнувшись із культовими персонажами Hanna-Barbera, включаючи Шеггі, Фреда, Велму та Дафну, банда дізнається справжню силу дружби та командної роботи.

Сімейка Крудс: Новосілля

Рейтинг IMDb: 7.0/10

Жанр: Мультфільми

Країна виробництва: США

Тривалість: 1 година 35 хвилин

Рік виконання: 2020

Головний продюсер: DreamWorks Animation

"Сімейка Крудс: Новосілля" знову повертає нас до улюбленої доісторичної родини, коли вони стикаються з більш розвиненим та просунутим кланом, Беттерманами. Іп, Груг та їх химерна сім'я повинні впоратися з труднощами встановлення нових дружніх відносин та адаптації до мінливого світу, зберігаючи при цьому своє коріння печерної людини.

Нагадаємо, раніше UAportal підготував список п'яти найкращих комедійних фільмів, випущених у період з 2006 по 2010 рік.

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