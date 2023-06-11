Лучшие пост-апокалиптические фильмы, которые покорили зрителей

Постапокалиптический жанр покорил зрителей своим мрачным, но захватывающим изображением мира, опустошенного катастрофой. UAportal подготовил захватывающую подборку постапокалиптических фильмов 2018-2021 годов, которые погрузят вас в пустынные пейзажи, напряженную борьбу за выживание и заставляющие задуматься сюжеты.

ИO

Рейтинг IMDB: 4.7/10

Жанр: Постапокалиптика

Страна производства: США

Продолжительность: 96 минут

Год выпуска: 2019

Главный продюсер: Джонатан Гальперин

В фильме "ИО" токсичная атмосфера вынуждает человечество покинуть Землю ради одной из лун Юпитера. Сэм Уолден, решительный молодой ученый, остается на Земле в борьбе со временем, чтобы найти решение проблемы. Как последний выживший, изо всех сил пытается сохранить надежду среди пустынного ландшафта.

Все меняется, когда появляется незнакомец по имени Мика, который бросает вызов убеждениям и зажигает искру возможности. Вместе они отправляются в опасное путешествие в поисках ответов и надежды в остатках разрушенного мира.

Дитя робота

Рейтинг IMDB: 6.7/10

Жанр: Постапокалиптика

Страна производства: Австралия

Продолжительность: 115 минут

Год производства: 2019

Главный продюсер: Тимоти Уайт

"Дитя робота" знакомит нас с миром, где человечество стоит на грани вымирания. Молодая девушка по имени Дочь воспитывается в подземном комплексе заботливым андроидом по имени Мать. Главная цель Матери – заселить Землю и восстановить общество.

Когда появляется незнакомка, доверие Дочери к Матери начинает рушиться, что приводит к откровению, которое ставит под сомнение все, что она когда-либо знала. Узнав правду о внешнем мире, Дочь должна сориентироваться в опасном и неопределенном будущем. С противоречивой лояльностью и судьбой человечества в своих руках, она начинает поиски идентичности и независимости.

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Платформа

Рейтинг IMDB: 7/10

Жанр: Постапокалиптика

Страна производства: Испания

Продолжительность: 94 минуты

Год выпуска: 2019

Главный продюсер: Карлос Хуарес

"Платформа" переносит нас в будущее, где заключенные содержатся в вертикальной тюрьме под названием "Яма". На каждом уровне тюрьмы находится по два человека, и каждый день по уровням спускается платформа с едой. Однако по мере того, как она спускается вниз, еды становится все меньше, в результате чего заключенные нижних уровней сталкиваются с нехваткой и отчаянием.

Горенг, новый заключенный, оказывается в ловушке этой безжалостной иерархии и вынужден ориентироваться в жестоких реалиях "Ямы". Спускаясь по уровням, Горенг становится свидетелем дегуманизирующего воздействия дефицита и того, на что готовы пойти люди, чтобы выжить.

Поезд в Пусан: Полуостров

Рейтинг IMDB: 6.0/10

Жанр: Постапокалиптика

Страна производства: Южная Корея

Продолжительность: 116 минут

Год производства: 2020

Главный продюсер: Ён Сан Хо

"Поезд в Пусан: Полуостров" происходит через четыре года после событий нашумевшего фильма "Поезд в Пусан". Корейский полуостров заполонили орды зомби, и бывший солдат по имени Чжун Сок отправляется на опасное задание, чтобы вернуть ценное имущество.

Когда Чжун Сок и его команда отправляются на территорию, кишащую зомби, они сталкиваются не только с неумолимой нежитью, но и с выжившими людьми, которые прибегают к безжалостным мерам ради собственного выживания. Среди хаоса человечность Чжун Сока подвергается испытанию на прочность, так как он сталкивается с прошлым и борется за то, чтобы защитить себя.

Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти

Рейтинг IMDB: 6.2/10

Жанр: Постапокалиптика

Страна производства: США

Продолжительность: 142 минуты

Год выпуска: 2018

Главный продюсер: Уик Годфри

"Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти" – захватывающее завершение трилогии "Бегущий в лабиринте". Действие происходит в антиутопическом будущем, Томас и его товарищи Глэйдеры продолжают борьбу против деспотичной организации, известной как WCKD.

Их миссия – спасти захваченных друзей и найти лекарство от смертельного вируса Flare. Преодолевая коварные ландшафты и сталкиваясь с грозными препятствиями, Томас и его союзники отправляются в опасное путешествие в самое сердце оплота WCKD – Последний город. По пути они раскрывают шокирующие секреты и заключают неожиданные союзы. Времени остается все меньше, ведь судьба их друзей и будущее человечества висят на волоске.

Напомним, ранее UAportal подготовил список пяти лучших комедийных фильмов, выпущенных в период с 2006 по 2010 год.

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