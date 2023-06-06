Лучшие пост-апокалиптические фильмы погрузят в незабываемые ощущения
UAportal подготовил подборку фильмов о мире, опустошенном катаклизмами и неопределенным будущим. Эти фильмы переносят зрителей в мрачные и безлюдные места, где человечество сталкивается с невообразимыми проблемами.
Полночное небо
Рейтинг IMDB: 5.6
Жанр: Постапокалиптика
Страна производства: США
Продолжительность: 118 минут
Год производства: 2020
Главный продюсер: Джордж Клуни
В фильме "Полночное небо" одинокий ученый Огастин Лофтхаус остается на арктической исследовательской станции после глобальной катастрофы, разрушившей Землю.
Будучи последним выжившим членом станции, Огастин отправляется в опасное путешествие, чтобы предотвратить возвращение команды астронавтов на необитаемую планету. Столкнувшись с суровыми условиями и истощающимися ресурсами, он наперегонки со временем пытается предупредить их о надвигающейся гибели и обеспечить выживание человечества.
Гренландия
Рейтинг IMDB: 6.4
Жанр: Катастрофа
Страна производства: США
Продолжительность: 119 минут
Год выпуска: 2020
Главный продюсер: Джерард Батлер
Фильм "Гренландия" рассказывает о семье Гэррити – Джоне, его отчужденной жене Эллисон и их маленьком сыне Натане, которые отчаянно пытаются добраться до огромного бункера в Гренландии до катастрофического столкновения с кометой.
В условиях хаоса и социального распада семья сталкивается с многочисленными опасностями и душераздирающими разлуками. Когда время на исходе, они должны бороться с трудностями, чтобы воссоединиться и обеспечить себе место в списке эвакуированных, молясь о шансе на выживание.
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Бесшумный
Рейтинг IMDB: 6.1
Жанр: Постапокалиптика
Страна производства: США
Продолжительность: 93 минуты
Год производства: 2020
Главный продюсер: Кибилл Луи
Действие фильма "Бесшумный" происходит в постапокалиптическом мире, где беспокойный бывший шериф Рейберн Свонсон ищет искупления, выслеживая серийного убийцу.
В беззаконной и пустынной пустыне Свонсон натыкается на секреты скрытого общества, рискуя своей жизнью, чтобы защитить невинных и восстановить справедливость на беззаконной земле. Распутывая правду, он должен столкнуться с собственным прошлым и встретиться с демонами, которые угрожают поглотить его.
Поступь хаоса
Рейтинг IMDB: 5.7
Жанр: Постапокалиптика
Страна производства: США
Продолжительность: 109 минут
Год производства: 2021
Главный продюсер: Даг Дэвисон
"Поступь хаоса" представляет антиутопическое будущее, где все женщины исчезли, а мысли мужчин транслируются как "Шум".
Тодд Хьюитт обнаруживает таинственную девушку по имени Виола и отправляется в опасное путешествие, чтобы раскрыть правду о мире, в котором они живут. Находясь в мире, полном тайн и угроз, Тодд и Виола должны противостоять собственным убеждениям и бороться против жестокого режима.
Война будущего
Рейтинг IMDB: 6.6
Жанр: Путешествие во времени, Научная фантастика
Страна производства: США
Продолжительность: 138 минут
Год производства: 2021
Главный продюсер: Дэвид Эллисон
Фильм "Война будущего" переносит зрителей в будущее, где человечеству грозит вымирание от рук смертоносных инопланетных существ, известных как Белые шипы. В отчаянной попытке спасти человечество, ученые разрабатывают технологию путешествия во времени, которая вербует солдат из прошлого для участия в войне.
Учитель средней школы и бывший солдат Дэн Форестер становится участником конфликта и присоединяется к команде солдат, которым поручено изменить ход истории. Противостоя грозному врагу, Дэн и его товарищи открывают шокирующую правду о происхождении вторжения, что ставит под сомнение их решимость спасти будущее.
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