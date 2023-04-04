Лучшие приключенческие фильмы 2010-15 годов: сюжет захватывает

Приключенческие фильмы отправляют зрителей в захватывающее путешествие по экзотическим местам, показывают смелых героев и злодеев, а также подчеркивают красоту окружающего мира. UAportal подготовил подборку пяти лучших фильмов 2010-2015 годов.

Невероятная жизнь Уолтера Митти

Рейтинг IMDB: 7.3

Жанр: Приключения, Комедия, Драма

Страна: США; Продолжительность: 1ч 54мин; Год: 2013

Продюсер: Сэмюэл Голдвин

"Невероятная жизнь Уолтера Митти" – это фильм о человеке, который большую часть своей жизни проводит в мечтах о невероятных приключениях. Когда он понимает, что его работа и личная жизнь ни к чему не приводят, он отправляется в путешествие, чтобы найти недостающий материал для своего последнего задания перед закрытием журнала.

По пути он попадает в захватывающее приключение, которое приводит его в Исландию, Афганистан и Гималаи. Бен Стиллер исполняет роль Уолтера Митти, и его игра прекрасно передает чувство удивления и тоски персонажа.

В диких условиях

Рейтинг IMDB: 8.1

Жанр: Приключения, Биография, Драма

Страна: США; Продолжительность: 2ч 28мин; Год: 2007

Продюсер: Шон Пенн

Фильм "В диких условиях" основан на реальной истории Кристофера Мак Кэндлесса, недавнего выпускника колледжа, который решает отказаться от привычной жизни и исследовать дикую природу Аляски. По пути он встречает разных людей, некоторые из которых помогают ему, а другие вредят.

Тема самопознания и поиска смысла делает фильм обязательным к просмотру для любителей приключений. Эмиль Хирш исполняет роль Кристофера, а потрясающие природные пейзажи фильма захватывают дух.

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Хоббит: Нежданное путешествие

Рейтинг IMDB: 7.8

Жанр: Приключения, Фэнтези

Страна: Новая Зеландия, США; Продолжительность: 2ч 49мин; Год: 2012

Продюсер: Питер Джексон

"Хоббит: Нежданное путешествие" – первая часть эпической трилогии Питера Джексона, основанной на классическом романе Дж.Р.Р. Толкиена.

В фильме хоббит Бильбо Бэггинс в сопровождении группы гномов и волшебника Гэндальфа отправляется в путь, чтобы вернуть утраченное королевство гномов Эребор. По пути они встречают троллей, гоблинов и дракона по имени Смауг. Мартин Фриман исполняет роль Бильбо с очарованием и умилением, а потрясающие визуальные эффекты и эпический масштаб фильма делают его обязательным к просмотру для поклонников жанра фэнтези.

Выживший

Рейтинг IMDB: 8.0

Жанр: Приключения, Драма, Вестерн

Страна: США; Продолжительность: 2ч 36мин; Год: 2015

Продюсер: Алехандро Г. Иньярриту

Фильм "Выживший" – это изнурительный и напряженный фильм о пограничнике Хью Глассе, которого оставляют умирать его товарищи после того, как его растерзал медведь. После этого он должен ориентироваться в дикой местности и отомстить тем, кто его предал.

Леонардо Ди Каприо великолепно исполнил роль Хью Гласса, а потрясающая кинематография и реалистичное изображение выживания в дикой природе делают фильм обязательным к просмотру для поклонников приключенческого жанра.

127 часов

Рейтинг IMDB: 7.5

Жанр: Приключения

Страна: США; Великобритания; Продолжительность: 1ч 33мин; Год: 2010

Продюсер: Кристиан Колсон, Дэнни Бойл, Джон Смитсон

"127 часов" – фильм, основанный на реальной истории об альпинисте по имени Арон Ралстон. Действие фильма происходит в штате Юта и показывает борьбу Арона, когда он оказывается в ловушке в каньоне после того, как на его руку падает валун.

В фильме показана борьба Арона, который пытается выжить в течение 127 часов с ограниченными запасами. В конце концов ему приходится ампутировать себе руку, чтобы освободиться от валуна. Фильм представляет собой захватывающую приключенческую историю о силе человеческого духа.

Напомним, ранее UAportal подготовил подборку пяти приключенческих фильмов, выпущенных в период с 2003 по 2008 год, которые покорили зрителей по всему миру.

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