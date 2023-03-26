Лучшие триллеры 2010-х годов: сюжет сносит голову

UAportal подготовил список лучших триллеров, выпущенных в период с 2010 по 2015 год. От психологических ужасов до захватывающих приключений – эти фильмы обязательно заставят зрителя быть в напряжении.

Исходный код

IMDB рейтинг 7,5/10

Жанр: научно-фантастический триллер

Страна: США; Продолжительность: 93 минуты; Год: 2011;

Продюсер: Дункан Джонс.

"Исходный код" – это напряженный научно-фантастический триллер с Джейком Джилленхолом в главной роли капитана Колтера Стивенса, солдата, отправленного в прошлое с помощью компьютерной программы "Исходный код". Он должен предотвратить террористический акт на борту пригородного поезда, направляющегося в Чикаго. Когда до катастрофы остается всего восемь минут, Стивенс должен броситься наперегонки со временем и при этом отчаянно пытаться не погибнуть самому во время выполнения задания, иначе ему уже никогда не вернуться домой живым!

Остров проклятых

IMDB рейтинг 8/10

Жанр: Психологический триллер

Страна: США; Продолжительность: 138 мин; Год выпуска: 2010

Режиссер: Мартин Скорсезе

"Остров проклятых" рассказывает историю маршала Тедди Дэниелса, который вместе со своим напарником Чаком Ауле отправляется на остров Шаттер, расположенный недалеко от Бостонской гавани, где они расследуют сообщения о пропаже пациентов из больницы Эшклифф для душевнобольных пациентов. По мере того, как Тедди углубляется в расследование того, что произошло в Эшклиффе, он начинает раскрывать темные секреты, которые ведут его дальше по тревожному пути, наполненному паранойей, саспенсом и страхом!

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Девушка с татуировкой дракона

IMDB рейтинг 8/10

Жанр: криминальный триллер

Страна: Швеция; Продолжительность: 158 минут; Год: 2011

Продюсер: Нильс Арден Оплев.

"Девушка с татуировкой дракона" – шведский криминальный триллер, основанный на одноименном романе Стига Ларссона. В нем журналист Микаэль Блумквист и компьютерный хакер Лисбет Саландер расследуют 40-летнее нераскрытое убийство в сельской местности Швеции.

Заклятие

IMDB рейтинг 7,5/10

Жанр: триллер ужасов

Страна: США; Продолжительность: 112 минут; Год: 2013

Продюсер: Джеймс Ван.

"Заклятие" – это сверхъестественный фильм ужасов режиссера Джеймса Вана. Он рассказывает о расследовании паранормальных явлений, которое проводят Эд и Лоррейн Уоррен, расследуя призраки семьи Перрон в их фермерском доме на Род-Айленде.

Исчезнувшая

IMDB рейтинг 8/10

Жанр: мистический триллер

Страна: США; Продолжительность: 149 минут; Год: 2014

Продюсер: Дэвид Финчер

"Исчезнувшая" – это экранизация бестселлера Гиллиан Флинн о женщине, которая пропадает без вести на пятую годовщину свадьбы. Поскольку его жена Эми нигде не может найтись, Ник Данн оказывается в центре ажиотажа СМИ, становясь главным подозреваемым в ее исчезновении.

Напомним, UAportal рассказал о 7 известных актерах, которых сменила пластическая хирургия. Звезды легли под нож хирурга и далеко не каждый из них остался доволен результатом.

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