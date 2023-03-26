Найкращі трилери 2010-х років: сюжет зносить голову

UAportal підготував список найкращих трилерів, випущених у період з 2010 по 2015 рік. Від психологічних жахів до захоплюючих пригод ці фільми обов'язково змусять глядача бути в напрузі.

Вихідний код

IMDB рейтинг 7,5/10

Жанр: науково-фантастичний трилер

Країна: США; Тривалість: 93 хвилини; Рік: 2011;

Продюсер: Дункан Джонс.

"Вихідний код" – це напружений науково-фантастичний трилер із Джейком Джилленхолом у головній ролі капітана Колтера Стівенса, солдата, відправленого в минуле за допомогою комп'ютерної програми "Вихідний код". Він повинен запобігти терористичному акту на борту приміського поїзда, що прямує до Чикаго. Коли до катастрофи залишається лише вісім хвилин, Стівенс повинен кинутися наввипередки з часом і при цьому відчайдушно намагатися не загинути самому під час виконання завдання, інакше йому вже ніколи не повернутися додому живим!

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Острів проклятих

IMDB рейтинг 8/10

Жанр: Психологічний трилер

Країна: США; Тривалість: 138 хв; Рік зробити: 2010

Режисер: Мартін Скорсезе

"Острів проклятих" розповідає історію маршала Тедді Деніелса, який разом зі своїм напарником Чаком Ауле вирушає на острів Шаттер, розташований неподалік Бостонської гавані, де вони розслідують повідомлення про зникнення пацієнтів з лікарні Ешкліфф для душевнохворих пацієнтів. У міру того, як Тедді заглиблюється в розслідування того, що сталося в Ешкліффі, він починає розкривати темні секрети, які ведуть його далі тривожним шляхом, наповненим параною, саспенсом і страхом!

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Дівчина з татуюванням дракона

IMDB рейтинг 8/10

Жанр: кримінальний трилер

Країна: Швеція; Тривалість: 158 хвилин; Рік: 2011

Продюсер: Нільс Арден Опльов.

"Дівчина з тату дракона" – шведський кримінальний трилер, заснований на однойменному романі Стіга Ларссона. У ньому журналіст Мікаель Блумквіст та комп'ютерний хакер Лісбет Саландер розслідують 40-річне нерозкрите вбивство у сільській місцевості Швеції.

Закляття

IMDB рейтинг 7,5/10

Жанр: трилер жахів

Країна: США; Тривалість: 112 хвилин; Рік: 2013

Продюсер: Джеймс Ван.

"Закляття" – це надприродний фільм жахів режисера Джеймса Вана. Він розповідає про розслідування паранормальних явищ, яке проводять Ед та Лоррейн Уоррен, розслідуючи привиди родини Перрон у їхньому фермерському будинку на Род-Айленді.

Зникла

IMDB рейтинг 8/10

Жанр: містичний трилер

Країна: США; Тривалість: 149 хвилин; Рік: 2014

Продюсер: Девід Фінчер

"Зникла" – це екранізація бестселера Гілліан Флінн про жінку, яка пропадає безвісти на п'яту річницю весілля. Оскільки його дружина Емі ніде не може знайтись, Нік Данн опиняється у центрі ажіотажу ЗМІ, стаючи головним підозрюваним у її зникненні.

Нагадаємо, UAportal розповів про 7 відомих акторів, яких змінила пластична хірургія. Зірки лягли під ніж хірурга і далеко не кожен із них залишився задоволеним результатом.

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