Лучшие триллеры 2017-21 годов: окунитесь в запутанный сюжет

Триллеры обеспечивают захватывающие впечатления, которые будут держать зрителя в напряжении. UAportal подготовил пять обязательных к просмотру триллеров, выпущенных в период с 2017 по 2021 год.

Мы

Рейтинг IMDB: 7/10

Жанр: ужасы/триллер

Страна: США; Длительность: 116 мин; Год: 2019;

Продюсер: Джордан Пил

Фильм рассказывает историю Аделаиды Уилсон, которая возвращается в дом своего детства вместе со своей семьей на летние каникулы. Однако их отдых вскоре нарушается появлением четырех загадочных фигур, которые выглядят точно так же, как они. Борясь за выживание против этих двойников, Аделаида и ее семья должны раскрыть мрачные тайны своего прошлого, чтобы выбраться живыми.

Прочь

Рейтинг IMDB: 7/10

Жанр: ужасы/триллер

Страна: США; Продолжительность: 104 мин; Год: 2017

Продюсер: Джордан Пил

Фильм рассказывает о Крисе Вашингтоне, который приезжает в семейное поместье своей подруги Роуз Армитаж, чтобы провести выходные. Однако все меняется к худшему, когда он обнаруживает, что в доме происходит нечто зловещее – гораздо более опасное, чем он мог себе представить!

Тихое место

Рейтинг IMDB: 8/10

Жанр: ужасы/триллер

Страна: США; Продолжительность: 90 мин; Год: 2018

Продюсер: Джон Красински

Действие фильма происходит в постапокалиптической Америке, где монстры охотятся на людей, используя только звуки. В фильме "Тихое место" Ли Эббот пытается защитить свою семью и при этом отчаянно старается не шуметь, чтобы не привлечь внимание этих существ, скрывающихся в тишине вокруг них.

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Птичий короб

Рейтинг IMDB : 7 / 10

Жанр: Триллер / Драма

Страна: США и Канада; Продолжительность: 124 мин; Год: 2018

Продюсер; Сюзанна Бир

Режиссер Сюзанна Бир рассказывает нам о Мэлори Хейс, которая отправляется в опасное путешествие вместе с двумя детьми с завязанными глазами вниз по реке в безопасное место, подальше от невидимых сил, вызывающих массовые самоубийства по всей территории США.

Человек-невидимка

IMDB рейтинг: 8 / 10

Жанр: ужасы / триллер

Страна: США и Австралия; Продолжительность: 124 мин; Год: 2020

Продюсер: Ли Уэннелл

Элизабет Мосс в роли Сесилии Касс, которая пытается сбежать от своего жестокого бывшего бойфренда Эдриана Гриффина. Однако ситуация меняется к худшему, когда она обнаруживает, что он нашел способ стать невидимым и теперь преследует ее каждый шаг.

Напомним, многие актеры и певцы решаются на пластические операции, потому что часто для них это необходимость. Мы рассказали 7 знаменитых мужчин, корректировавших свою внешность.

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