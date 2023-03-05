Лучшие военные фильмы последнего десятилетия: игра актеров завораживает

UAportal подготовил список лучших военных фильмов, выпущенных в период с 2010 по 2015 год. Они отличаются напряженным действием, захватывающими сценами и сильной игрой талантливых актеров.

Мы сузили нашу подборку до пяти фильмов, обязательных к просмотру, которые будут держать вас в напряжении. Читайте дальше, чтобы узнать больше об этих удивительных фильмах!

Ярость

IMDB рейтинг – 8,0, Жанр – военная драма, Страна – США, Продолжительность – 134 мин, Год – 2014, Продюсер – Дэвид Эйер.

Этот военно-драматический фильм рассказывает о сержанте армии США во время Второй мировой войны, который возглавляет экипаж танка "Шерман", пробивающийся через Германию в апреле 1945 года. В фильме снялись Брэд Питт в роли сержанта Дона Уордадди Коллиера и Шайа ЛаБеф в роли его второго командира Бойда "Библии" Свона. Напряженные батальные сцены и сильные выступления делают фильм незабываемым.

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Уцелевший

IMDB рейтинг – 7,6, Жанр – боевик/военный триллер, Страна – США, Продолжительность – 121 мин, Год – 2013, Продюсер – Марк Уолберг.

Этот фильм основан на реальной истории, произошедшей в 2005 году во время операции "Морские котики" "Красные крылья" в Афганистане. Сюжет рассказывает о четырех членах команды "Морские котики" 10, которые отправляются на ликвидацию высокопоставленного лидера талибов, но оказываются окруженными вражескими силами и не имеют выхода. Lone Survivor – это напряженный и захватывающий военный триллер с невероятным актерским составом, включая Марка Уолберга в роли Маркуса Луттрелла и Тейлора Китча в роли Майкла Мерфи.

13 часов: Тайные солдаты Бенгази

IMDB рейтинг – 7,3, Жанр – боевик/триллер, Страна – США, Продолжительность – 144 мин, Год – 2016, Продюсер – Майкл Бэй.

Этот боевик основан на нападении в 2012 году на американский дипломатический комплекс в Бенгази, где шесть человек получили задание защищать комплекс, не справляясь с трудностями. В фильме снялись Джон Красински в роли Джека Сильвы и Джеймс Бэдж Дейл в роли Тайрона "Роуна" Вудса, которые храбро отбивались от нападавших в течение 13 часов до прибытия помощи, но при этом погибли, став одним из самых запоминающихся фильмов о войне.

Дюнкерк

IMDB рейтинг 8 Жанр: Война/Драма; Страна: Великобритания/Франция/Нидерланды; Продолжительность 106 мин; Год 2017; Продюсер Кристофер Нолан.

Эта военная драма рассказывает историю солдат союзников из Великобритании, Франции и Бельгии. Они были окружены немецкими войсками во время Второй мировой войны и чудом эвакуировались в безопасное место с помощью других стран Европы и даже частных лодок с пляжей Англии.

Цель номер один

IMDB рейтинг – 7,5 ; Жанр – Триллер; Страна – США; Продолжительность – 157 мин; Год – 2012; Продюсер – Кэтрин Бигелоу.

"Цель номер один" – это напряженный триллер, основанный на миссии американских морских котиков. Фильм основан на миссии морских котиков США по поимке или убийству Усамы бен Ладена и посвящен аналитику ЦРУ Майе в исполнении Джессики Честейн, которая потратила почти десятилетие на его поиски, что привело к судьбоносному рейду на его лагерь в Абботтабаде. Этот захватывающий фильм показывает, как трудно было Майе как психологически, так и физически на протяжении всего ее поиска, что делает его поистине незабываемым.

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