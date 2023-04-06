Любовная жизнь трех знаков зодиака изменится на выходных

UAportal подготовил прогноз-гороскоп для трех знаков зодиака на 25-26 марта. В эти выходные следует ожидать изменений в отношениях.

Козерог

Луна в Козероге повышает внимание к семейным отношениям и домашней жизни. Считается, что это соединение побуждает людей оценить свои семейные узы и работать над их укреплением.

Представители этого знака могут обнаружить, что они более эмоционально заинтересованы в своих семьях, чем обычно. Кроме того, это создает идеальные условия для того, чтобы люди могли сблизиться со своими близкими благодаря общему опыту и разговорам.

Рыбы

Юпитер в Рыбах предвещает период творчества и амбиций, что может побудить людей с энтузиазмом взяться за новые проекты или цели. Рожденные под этим знаком могут почувствовать прилив сил благодаря вновь обретенной энергии и решительности.

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Это позволит им без страха и колебаний ставить перед собой амбициозные цели. Также, Юпитер побуждает нестандартно мыслить в достижении успеха; его присутствие вдохновляет людей идти на риск и доверять своей интуиции в стремлении к величию.

Лев

Плутон во Льве указывает на то, что в этот период для успешных отношений, как романтических, так и платонических, важна четкая коммуникация. Это соответствие побуждает человека честно и открыто выражать свои мысли, всегда помня о чувствах других людей.

Рожденные под этим знаком должны стремиться понять точку зрения друг друга, прежде чем принимать необдуманные решения или суждения. Это позволит им установить более прочные связи с окружающими, независимо от различий во взглядах и происхождении.

Напомним, ранее астрологи рассказали, как мужчины из первой половины знаков зодиака, от Овна до Девы, и второй, от Весов до Рыб, показывают свою любовь.

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