Мини – хачапури на сковороде за 10 минут: простой рецепт

Если у вас нет времени, но хочется чего-нибудь вкусненького – приготовьте ленивые хачапури на сковороде за 10 минут.

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Для приготовления вам понадобится:

яйцо – 1 штука

сахар – половина ч. л.,

соль – половина ч. л.,

молоко – 150 мл,

мука – 100 г,

сыр – 150 г,

разрыхлитель теста.

Способ приготовления:

Смешайте яйцо, сахар, соль, молоко, просеянную муку и разрыхлитель теста. Перемешайте. Добавьте натертый сыр, перемешайте.

Налейте немного растительного масла на сковородку. Выложите массу и накройте крышкой. Готовьте 5-6 минут на среднем огне. Переверните и жарьте еще 2-3 минуты.

Готовое хачапури, сразу смажьте сливочным маслом. Подавайте с зеленью.

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