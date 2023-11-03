Можно ли снимать обручальное кольцо после женитьбы: значение народных поверий

Обручальное кольцо издавна считается символом супружеской жизни. Ношение обручального кольца – это традиция, уходящая корнями в глубокую древность, а некоторые источники утверждают, что она берет свое начало в Древней Греции и даже Древнем Египте.

Первоначально кольцо служило символом верности брачному союзу и носилось каждым из супругов. Размещение обручального кольца на правом или левом безымянном пальце зависит от культурных или религиозных обычаев пары. В славянских культурах, например, традиция диктует носить обручальное кольцо на безымянном пальце правой руки. Стоит отметить, что ношение обручального кольца на левой руке символизирует овдовение или развод.

На протяжении веков вокруг кольца сложилось немало мифов и примет. Своеобразные верования предполагают, что ношение обручального кольца не на том пальце может привести к супружеской измене, а холостые люди, которые затрагивают обручальные кольца молодоженов, могут принести удачу на собственную приближающуюся свадьбу.

Возникает вопрос: что произойдет, если кто-то решит снять обручальное кольцо? На протяжении всей истории существовало поверье, что снятие кольца означает распад брака. В прошлом это поверье часто сбывалось, поскольку нарушение обетов, данных перед алтарем, приводило к общественному исключению.

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Старинные приметы единодушно не рекомендуют снимать обручальное кольцо. Считается, что это не только чревато супружеским союзом, но и угрожает гармонии и благосостоянию детей и других членов семьи.

Обручальное кольцо становится вечным символом брака, и многие считают, что чем дольше его носят, тем крепче становится супружеская связь. Согласно древним поверьям, люди, снимающие это важное украшение, часто претерпевают значительные изменения в своей семейной жизни, что приводит к увеличению количества споров, конфликтов и потрясений.

Впрочем, не обязательно носить обручальное кольцо непрерывно, без всякой передышки. Если кольцо удобно сидит, не вызывает дискомфорта или раздражения, нет необходимости снимать его даже во время сна. Однако важно следить за тем, чтобы кольцо сидело должным образом, чтобы избежать риска его потери во время физически трудных задач или водных развлечений.

Еще один предрассудок предостерегает от того, чтобы позволять другим примерить обручальное кольцо. Это поверье действует не только после свадьбы, но и до начала церемонии. Следовательно, рекомендуется проявлять осторожность, делясь этим драгоценным символом привязанности.

Напомним, что запреты и предрассудки в Украине сыграли значительную роль в формировании культурной самобытности страны. Поэтому UAportal рассказывает о наиболее распространенных предрассудках и запретах, которые существуют в украинском обиходе и семейной жизни.

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