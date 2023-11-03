Чи можна знімати обручку після одруження: значення народних повір'їв

Обручка здавна вважається символом подружнього життя. Носіння обручки – це традиція, що сягає корінням у глибоку давнину, а деякі джерела стверджують, що вона бере свій початок у Стародавній Греції та навіть Стародавньому Єгипті.

Відео дня

Спочатку обручка слугувала символом вірності шлюбному союзу і носилася кожним з подружжя. Розміщення обручки на правому чи лівому безіменному пальці залежить від культурних чи релігійних звичаїв пари. У слов'янських культурах, наприклад, традиція диктує носити обручку на безіменному пальці правої руки. Варто зазначити, що носіння обручки на лівій руці символізує овдовіння або розлучення.

Упродовж століть навколо обручок склалося чимало міфів та прикмет. Своєрідні вірування припускають, що носіння обручки не на тому пальці може призвести до подружньої зради, а неодружені люди, які торкаються обручки молодят, можуть принести удачу на власне весілля, що наближається.

Виникає питання: що станеться, якщо хтось вирішить зняти обручку? Протягом всієї історії існувало повір'я, що зняття обручки означає розпад шлюбу. У минулому це повір'я часто справджувалося, оскільки порушення обітниць, даних перед вівтарем, призводило до суспільного виключення.

Читайте також: Чому не категорично заборонено давати іншим міряти свою обручку

Старовинні прикмети одностайно не рекомендують знімати обручку. Вважається, що це не лише ставить під загрозу подружній союз, але й загрожує гармонії та добробуту дітей та інших членів сім'ї.

Обручка стає вічним символом шлюбу, і багато хто вважає, що чим довше її носять, тим міцнішим стає подружній зв'язок. Згідно з давніми повір'ями, люди, які знімають цю важливу прикрасу, часто переживають значні зміни у своєму сімейному житті, що призводить до збільшення кількості суперечок, конфліктів і потрясінь.

Втім, не обов'язково носити обручку безперервно, без жодного перепочинку. Якщо каблучка зручно сидить, не викликає дискомфорту чи подразнення, немає потреби знімати її навіть під час сну. Однак важливо стежити за тим, щоб каблучка сиділа належним чином, щоб уникнути ризику її втрати під час фізично важких завдань або водних розваг.

Ще один забобон застерігає від того, щоб дозволяти іншим приміряти обручку. Це повір'я діє не тільки після весілля, але й до початку церемонії. Отже, рекомендується проявляти обережність, ділячись цим дорогоцінним символом прихильності.

Нагадаємо, що заборони та забобони в Україні відіграли значну роль у формуванні культурної самобутності країни. Тому UAportal розповідає про найбільш поширені забобони та заборони, які існують в українському побуті та сімейному житті.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!