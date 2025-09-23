Як УБД отримати житлові пільги та чи розповсюджуються вони на тих, хто живе у гуртожитках

В Україні учасники бойових дій, які проживають у гуртожитках, мають право на пільги з оплати житлово-комунальних послуг. Водночас для отримання такої підтримки необхідно виконати одну умову — організація, що управляє гуртожитком, повинна надати до територіального управління Пенсійного фонду інформацію про перелік послуг, якими користується мешканець, а також ціни та тарифи на них.

Пільги призначаються лише тим, хто перебуває на обліку в Реєстрі осіб, що мають право на пільги. Для цього учасник бойових дій має особисто звернутися до органу ПФУ і подати заяву за встановленою формою, де вказуються дані про житлово-комунальні послуги та реквізити організації, яка їх надає. Про це повідомили у Пенсійному фонді України (ПФУ).

Після опрацювання документів Пенсійний фонд надсилає запити управителям будинків або гуртожитків, щоб підтвердити обсяг внесків та розміри платежів. На підставі цих відомостей приймається рішення, чи призначати пільги.

Таким чином, якщо керівництво гуртожитку надає всі необхідні дані, учасник бойових дій отримає право на пільгову оплату житлово-комунальних послуг навіть у разі проживання в гуртожитку.

