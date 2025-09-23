Как УБД получить жилищные льготы и распространяются ли они на тех, кто живет в общежитиях

В Украине участники боевых действий, проживающих в общежитиях, имеют право на льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг. В то же время, для получения такой поддержки необходимо выполнить одно условие — организация, управляющая общежитием, должна предоставить в территориальное управление Пенсионного фонда информацию о перечне услуг, которыми пользуется житель, а также цены и тарифы на них.

Льготы назначаются только тем, кто состоит на учете в Реестре лиц, имеющих право на льготы. Для этого участник боевых действий должен лично обратиться в орган ПФУ и подать заявление по установленной форме, где указываются данные о жилищно-коммунальных услугах и реквизитах предоставляющей организации. Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины (ПФУ).

После обработки документов Пенсионный фонд направляет запросы управляющим домам или общежитиям, чтобы подтвердить объем взносов и размеры платежей. На основании этих сведений принимается решение назначать ли льготы.

Таким образом, если руководство общежития предоставляет все необходимые данные, участник боевых действий получит право на льготную оплату жилищно-коммунальных услуг даже в случае проживания в общежитии.

