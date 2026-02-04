Качественный и экономичный: названо лучшее компактное авто

Компактные автомобили традиционно ценят удачный баланс между комфортом, экономичностью, практичностью и современными цифровыми решениями, особенно когда речь идет о новых моделях. Аналитики проанализировали предложения на рынке и определили, какой компактный автомобиль заслуживает звания лучшего в 2026 году.

Первое место эксперты отдали новому Renault 5, сочетающему яркий ретро-дизайн с динамичной ездой и интерьером, по ощущениям приближающимся к премиальному сегменту. Модель Renault 5 E-Tech начала серийно выпускаться в 2024 году. Ее внешность вдохновлена легендарным Renault 5 образца 1972 года, в честь которого автомобиль и получил свое название. На европейском рынке стоимость новинки стартует примерно от 24 тысячи евро. Об этом пишет Autocar.

Специалисты Autocar обращают внимание на эту модель уже не в первый раз. Ранее они называли Renault 5 самым лучшим компактным электромобилем, который по совокупности характеристик опережает таких конкурентов, как Mini Cooper E и MG 4 EV. По словам экспертов, сочетание стильного вида, привлекательной цены, удовольствия от управления и интуитивно понятных технологий делает эту модель безоговорочным лидером в своем классе.

Кроме Renault 5, в свежем рейтинге представлены и другие компактные автомобили, которые, по мнению специалистов, заслуживают внимания покупателей. Преимущественно это доступные модели, ориентированные на широкую массу. В десятку лучших вошли Fiat Grande Panda, Renault Clio, Skoda Fabia, Volkswagen Polo, Ford Puma, Mini Cooper E, Toyota Yaris, Suzuki Swift и Citroën ë-C3.

