Ожидается магнитная буря желтого уровня: прогноз на 5 февраля

Начало последнего зимнего месяца, по оценкам ученых, не принесет резких геомагнитных колебаний, которые могли бы серьезно сказаться на чувстве метеозависимых людей. В течение первой календарной недели февраля уровень солнечной активности будет оставаться преимущественно в пределах слабых или умеренных значений и не будет достигать критических показателей.

Самые высокие показатели в течение недели ожидаются 4 и 5 февраля, когда геомагнитная напряженность может достигать умеренного уровня в 4 балла. Об этом сообщает NOAA.

При таких условиях у части людей возможно обострение хронических заболеваний, усиление боли в суставах и мышцах, головокружение, тошнота, усталость, раздражительность и снижение работоспособности.

Чтобы снизить влияние геомагнитных колебаний на организм, специалисты советуют больше времени проводить на свежем воздухе, поддерживать водный баланс, ограничить употребление вредной пищи и напитков, избегать переутомления и стрессовых ситуаций. Людям с хроническими заболеваниями следует держать под рукой необходимые лекарства и регулярно контролировать АД. При ухудшении самочувствия или появлении нетипичных симптомов рекомендуется обратиться за консультацией к врачу.

