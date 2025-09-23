Російська армія скинула на Запоріжжя 6 КАБІВ: під ударом опинились житлові будинки та цивільна інфраструктура, є загиблий (фото)

У ніч проти 23 вересня російські війська знову обстріляли Запоріжжя, застосувавши шість фугасних авіабомб. Під вогнем опинилися житлові квартали та об’єкти цивільної інфраструктури. Внаслідок атаки загинув чоловік — його тіло рятувальники дістали з-під завалів.

Начальник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що це вже друга поспіль ніч масованих ударів по місту. За його словами, внаслідок бомбардувань зайнялися приватні будинки та промислові приміщення.

ДСНС уточнює, що під уламками зруйнованої будівлі може залишатися ще одна людина. Інформація про кількість постраждалих наразі перевіряється.

Раніше ми розповідали, що РФ обстріляла Україну дронами та ракетами, серед жертв - двомісячна дитина.

