Российская армия сбросила на Запорожье 6 КАБОВ: под ударом оказались жилые дома и гражданская инфраструктура, погибший (фото)

В ночь на 23 сентября российские войска снова обстреляли Запорожье, применив шесть фугасных авиабомб. Под огнем оказались жилые кварталы и объекты гражданской инфраструктуры. В результате атаки погиб мужчина — его тело спасатели извлекли из-под завалов.

Начальник Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил, что это уже вторая ночь ночь массированных ударов по городу. По его словам, в результате бомбардировок занялись частные дома и промышленные помещения.

ГСЧС уточняет, что под обломками разрушенного здания может оставаться еще один человек. Информация о количестве пострадавших проверяется.

