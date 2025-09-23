Повітряний простір Данії та Норвегії був порушений невідомими дронами: роботу аеропортів призупиняли

Увечері 22 вересня над столицями Данії та Норвегії зафіксували польоти невідомих безпілотників, що спричинило повне закриття аеропортів у Копенгагені та Осло. Частину рейсів скасували, а деякі перенаправили до аеропорту Мальме.

Як повідомляє Reuters із посиланням на місцеві ЗМІ, у Копенгагені йшлося про два-три великі дрони, через що поліція розпочала масштабну операцію. Представник летовища підтвердив зупинку авіаруху, проте утримався від додаткових коментарів. Близько 23:00 один із літаків здійснив екстрену посадку через нестачу пального, попри закритий повітряний простір.

Схожа ситуація розгорнулася в Осло. Близько 21:00 військові зафіксували дрони над фортецею Акерсхус, після чого поліція затримала двох громадян Сінгапуру. Пізніше, близько 23:30, кілька безпілотників з’явилися й над аеропортом Гардермуен. Спершу рух перенаправили на одну смугу, але після повторного виявлення дрона летовище повністю закрили.

Представниця аеропорту Моніка Фастінг підтвердила закриття повітряного простору у зв’язку з новим інцидентом.

