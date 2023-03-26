Мультфильмы 2018-21 годов подарят приятные эмоции всей семье

UAportal подготовил подборку некоторых из лучших мультфильмов, выпущенных в период с 2018 по 2021 год. Они придутся по вкусу всем членам семьи.

Босс-молокосос

Рейтинг IMDB: 6/10

Жанр: Анимация/Комедия; Страна: США; Продолжительность: 97 минут; Год: 2018

Продюсер: Том Мак Грат

"Босс-молокосос" – это восхитительная комедия о малыше, который оказывается секретным агентом, работающим на BabyCorp против Puppy Co. во главе с Фрэнсисом Э Фрэнсисом (Стив Бушеми). В фильме Тим Темплтон (Майлз Бакши) узнает, что его новый брат на самом деле выполняет миссию по спасению брака своих родителей от разрушения компанией Puppy Co, которая хочет повсеместно заменить младенцев щенками!

С уморительными шутками на протяжении всего фильма, "Босс-молокосос" заставит вас смеяться до самого конца! Фильм также исследует такие темы, как семейная динамика и верность через взаимодействие героев друг с другом, когда они пытаются помешать планам Фрэнсиса Е Фрэнсиса, пытаясь сохранить свою собственную семью вместе, несмотря на различия во взглядах на то, как лучше поступить!

Тайна Коко

IMDB рейтинг: 8/10

Жанр: Анимация/Приключения/Фантастика

Страна: США; Продолжительность: 105 минут; Год: 2017

Продюсер: Ли Ункрич

"Тайна Коко" – это приключенческая история, действие которой разворачивается во время празднования Дня мертвых в Мексике. Мигель Ривера (Энтони Гонсалес), начинающий музыкант, чьи мечты приостановлены из-за запрета его семьи на музыку на протяжении многих поколений, побуждает его доказать, что он достоин заниматься своей страстью, несмотря на запрет старших!

Волшебным образом он попадает в Страну Мертвых, где встречает Гектора (Гаэль Гарсия Берналь), очаровательного плута, который помогает ему найти ответы на вопросы о прошлом его предков, чтобы он мог вернуться домой до рассвета! По пути они встречают различных колоритных персонажей, включая Чичаррона (Эдвард Джеймс Олмос), который преподает Мигелю важные уроки о жизни и смерти, попутно открывая истины о себе!

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Головоломка

IMDB рейтинг: 8/10

Жанр: Анимация/Приключения/Комедия

Страна: США; Продолжительность: 94 минуты; Год: 2015

Продюсер: Пит Доктер

"Головоломка" рассказывает историю Райли Андерсон (Кейтлин Диас), 11-летней девочки, чьи эмоции – радость (Эми Полер), страх (Билл Хейдер), гнев (Льюис Блэк), отвращение (Минди Калинг) и печаль (Филлис Смит) – живут в ее голове, контролируя ее мысли и действия, пока она пытается адаптироваться к новому дому после переезда из Миннесоты в Сан-Франциско!

Благодаря яркой анимации и умному повествованию мы погружаемся в сознание Райли и узнаем, как ее эмоции работают вместе, даже когда она сталкивается с трудными решениями или событиями, не зависящими от нее. Например, когда ей трудно вписаться в школу или справиться с изменениями в ее семье! Это увлекательное исследование человеческой психологии и эмоций, которое могут оценить и взрослые, и дети, и насладиться совместным просмотром!

История игрушек 4

IMDB рейтинг 9/10

Жанр приключения / комедия / фантастика / анимация

Страна США; Продолжительность 100 минут; Год 2019

Продюсер Джош Кули

"История игрушек 4" вновь возвращает нас в комнату Энди, где Вуди (Том Хэнкс) жил с 1995 года, но теперь ему приходится противостоять своим страхам, когда Бонни добавляет в свою комнату Форки (Тони Хейл), игрушечную вилку, вынуждая Вуди отправиться в очередное приключение, полное сюрпризов на каждом шагу!

На этот раз Вуди встречает старых друзей Бо Пип (Энни Поттс), Базза Лайтера (Тим Аллен) и Джесси (Джоан Кьюсак), а также новых, таких как Дюк Кабум, которого уморительно играет Киану Ривз! Мы также увидим, как наши любимые игрушки противостоят Габби Габби, озвученной Кристиной Хендрикс, которая хочет, чтобы Вуди стал ее навсегда! Это душещипательная история, полная смеха и слез, которая оставит зрителей довольными до следующего раза.

Суперсемейка 2

IMDB рейтинг 7/10

Жанр Экшн / Приключения / Семейный / Анимация

Страна США; Продолжительность 118 минут; Год 2018

Продюсер Брэд Бёрд

"Суперсемейка 2" возвращается туда, где мы остановились 14 лет назад, следуя за Бобом Парром, известным как Мистер Невероятный, и Хелен Парр, известной как Эластигерл, пытающимися сбалансировать карьеру по борьбе с преступностью и воспитанию трех суперсильных детей Вайолет Дэш Джек Джек!

На этот раз Хелен занимает центральное место в борьбе со злодеем Скринслэйвером, в то время как Боб остается дома, присматривая за Дэш Вайолет Джек Джек, что вызывает напряжение в паре, поскольку они пытаются приспособиться к своим новым ролям! Это веселое семейное приключение, полное комедийного экшена и саспенса, которое будет держать вас в напряжении до самого конца!

Напомним, многие актеры и певцы решаются на пластические операции, потому что часто для них это необходимость. Мы рассказали 7 знаменитых мужчин, корректировавших свою внешность.

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