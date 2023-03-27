На любовные отношения трех знаков зодиака ждут изменения

На этой неделе расположение трех планет в разных знаках зодиака окажет значительное влияние на любовные отношения. UAportal подготовил гороскоп, который покажет, у кого есть шансы обрести и сохранить романтические связи 27 марта – 2 апреля.

Юпитер в Рыбах

Родившиеся под этим знаком, скорее всего, почувствуют себя более привязанными к членам своей семьи, чем обычно. Они могут испытывать сильное чувство преданности по отношению к тем, кто им дорог, а также испытывать повышенное желание проводить с ними больше времени. Кроме того, они могут почувствовать рост творческих способностей и амбиций, что поможет им достичь своих целей или реализовать новые возможности, связанные с любовью и романтикой.

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Сатурн в Деве

Людям, родившимся под этим знаком, следует воспользоваться преимуществами текущего планетарного распределения, сосредоточившись на проектах самосовершенствования. Они могут приблизить к достижению желаемых результатов в сфере отношений и любовной жизни. Предпринимая такие шаги, как развитие навыков общения или повышение уверенности в себе, можно увеличить свои шансы на успех в любовных делах.

Уран в Тельце

Люди, родившиеся под этим знаком, должны использовать этот период как возможность для самоанализа и размышлений о том, чего они хотят от любых потенциальных отношений или партнерства. Задавая себе такие вопросы, как "Какой человек мне нужен?" или "Какие качества я ищу?", можно прояснить свои намерения и желания, когда речь идет о вопросах, касающихся чувств, что приблизит к реализации их стремления установить истинную связь с другим человеком.

Напомним, ранее астрологи рассказали, как мужчины из первой половины знаков зодиака, от Овна до Девы, и второй, от Весов до Рыб, показывают свою любовь.

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