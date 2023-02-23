Названы лучшие фильмы ужасов 2008-2015 годов

UAportal подготовил список из пяти фильмов ужасов, выпущенных в период с 2008 по 2015 год с рейтингом IMDB в диапазоне от 8 до 9. Вот некоторые из лучших предложений в этом жанре, которыми вы можете насладиться прямо сейчас!

В этих фильмах ужасов найдется что-то для каждого: будь то саспенс, ужас, психологические переживания или просто старый добрый страх! Каждый фильм имеет свой собственный уникальный стиль и сюжет, который будет держать вас в напряжении до самого конца.

1. Бабадук (2014)

Рейтинг IMDB: 6.9/10 Жанр: ужасы, драма Страна: Австралия Продолжительность: 93 минуты Год: 2014 Продюсер: Дженнифер Кент.

Бабадук – австралийский фильм ужасов о матери-одиночке, которая борется с поведением своего сына и обнаруживает, что в их доме затаился злой монстр. Это психологический триллер, который будет держать вас в напряжении, поскольку в нем рассказывается о путешествии Амелии в темноту и отчаяние, когда она пытается защитить своего сына от ужасающего существа, известного как "Бабадук".

Когда Амелия обнаруживает в спальне своего сына старую раскрывающуюся книгу под названием "Мистер Бабадук", вокруг них начинают происходить странные события. Амелии приходится бороться с собственными демонами и противостоять своим страхам, а также бороться с таинственной силой, терроризирующей их обоих из их собственного дома.

2. Астрал (2010)

Рейтинг IMDB: 6.8/10 Жанр: ужасы, триллер Страна: США Продолжительность: 103 минуты Год: 2010 Продюсер: Джеймс Ван.

Это сверхъестественный фильм ужасов режиссера Джеймса Вана, рассказывающий о семье, которая переезжает в дом своей мечты и обнаруживает, что в нем обитают злобные духи, жаждущие отомстить каждому, кто перейдет им дорогу. Когда их младший сын впадает в кому по необъяснимым причинам, они вскоре понимают, что их дом - это не просто обычное жилище, а скорее дом, наполненный темными тайнами и зловещими силами, неподвластными нашему пониманию и контролю. Отчаянно пытаясь спасти его, они обращаются за помощью к двум исследователям паранормальных явлений, чей опыт может оказаться бесценным в спасении сына из этого злобного мира духов, пока не стало слишком поздно.

Читайте также: 8 известных звездных пар, влюбившихся во время съемок

3. Заклятие(2013)

Рейтинг IMDB: 7.5/10 Жанр: ужасы, триллер Страна: США Продолжительность: 112 минут Год: 2013 Продюсер: Джеймс Ван.

Сверхъестественный фильм ужасов режиссера Джеймса Уана рассказывает о расследовании паранормальных явлений Эдом и Лоррейн Уоррен, которые исследуют дом с привидениями в Род-Айленде и сталкиваются лицом к лицу с могущественной демонической сущностью, терроризирующей живущую там семью. В ходе расследования они обнаруживают, что это не просто привидение.

Это древнее злое присутствие, которое намерено овладеть каждым, кто осмелится встать на его пути. Сражаясь с темными силами, Эд и Лоррейн должны противостоять своим личным демонам, пока не стало слишком поздно.

4. Оно (2014)

Рейтинг IMDB: 6.9/10 Жанр: ужасы, триллер Страна: США Продолжительность: 100 минут Год: 2014 Продюсер: Дэвид Роберт Митчелл.

Американский фильм ужасов о молодой женщине по имени Джей, которая после секса со своим новым парнем Хью обнаруживает, что ее преследует неизвестная сущность. Она не знает, что эта сущность будет преследовать ее везде, куда бы она ни пошла, пока не настигнет ее и не убьет, если только она не найдет кого-нибудь другого, кому сможет передать проклятие.

Это гораздо сложнее, чем кажется, когда никто не верит ее истории и не воспринимает ее достаточно серьезно, чтобы помочь спасти ее жизнь! Когда время на исходе, Джей должна найти в себе силы, чтобы дать отпор и выжить в борьбе с этим неумолимым преследователем.

5. Спуск (2005)

Рейтинг IMDB: 7.2/10 Жанр: ужасы, приключения Страна: Великобритания Продолжительность: 99 минут Год: 2005 Продюсер: Нил Маршалл.

Спуск – британский фильм ужасов о шести женщинах, которые отправляются в спелеологическую экспедицию в Аппалачские горы Северной Каролины, но оказываются запертыми в серии подземных пещер, наполненных странными существами, которые выслеживают их одного за другим. Пытаясь спастись, они должны противостоять своим самым мрачным страхам и выжить в неустанном преследовании этих загадочных хищников, пробираясь по темным и опасным туннелям под землей.

Напомним, если в фильме требуется выполнение опасных элементов при съемках, вместо актеров в кадре появляются каскадеры. Однако некоторые звезды отказываются от услуг каскадеров, предпочитая делать опасные трюки самостоятельно.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш телеграмм канал !