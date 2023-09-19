Не во все дни можно стричь волосы: как это может повлиять на самочувствие человека

Когда нельзя стричь волосы: приметы, оказывающие влияние на самочувствие человека

Волосы, согласно эзотерическим верованиям, сохраняют энергетику человека. Поэтому очень важно учитывать определенные приметы перед посещением парикмахера. Считается, что эти рекомендации, хоть и проникнуты суевериями, но оказывают влияние на самочувствие человека.

Одно из распространенных поверий состоит в том, что следует избегать стрижки волос вечером или после заката. Считается, что это может изнурить жизненные силы человека. Так же с осторожностью рекомендуется стричься в чужом доме, поскольку существует риск того, что пряди будут использованы в магических ритуалах.

Читайте также: Как избавиться от седых волос с помощью розмарина

Астрологические факторы также играют немаловажную роль. Не рекомендуется стричься во время ниспадающей Луны или в дни полной Луны. Считается, что стрижка в эти фазы приведет к чрезмерному росту волос. Кроме того, лунные и солнечные затмения считаются неблагоприятным временем, поскольку это ослабляет организм.

Дни недели тоже имеют значение. К примеру, считается, что стрижка в воскресенье привлекает несчастья и финансовые потери. Так же недоброй приметой считается подстригать пряди за день до дня рождения.

Еще одна оговорка касается стрижки собственных волос. Считается, что это может привести к финансовым проблемам и затруднениям в отношениях.

Наконец, не рекомендуется близким родственникам сменять друг другу стрижку. По поверьям, это может укоротить человеку жизнь и лишить его счастья.

Напомним, мы уже писали, как правильно сушить волосы.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!