Неожиданные бытовые и кулинарные применения чая: лайфхаки опытных хозяек

Чай – любимый успокаивающий напиток многих людей. Однако знали ли вы, что он является универсальным средством в каждом доме? UAportal подготовил топ-5 лайфхаков от опытных хозяек, раскрывающих неожиданные варианты бытовых и кулинарных применений чая.

Оживите свой домашний декор

Знали ли вы, что чай может помочь вам украсить дом? Заварите крепкий напиток и используйте его для окрашивания дерева или ткани. Это придаст предметам богатый и старинный вид. Экспериментируйте с концентрацией, чтобы добиться желаемого эффекта. Этот экономичный и экологичный метод создаст свежий и изысканный оттенок мебели, шторам или даже рамкам для картин.

Избавьтесь от нежелательных запахов

Чай обладает естественными свойствами, которые могут помочь устранить неприятные запахи в вашем доме. Попрощайтесь с химическими воздухоочистителями. Оставьте в миске использованные пакетики чая или рассыпанный чай в местах, подверженных неприятным запахам. К примеру, в холодильнике, обувном шкафу или вблизи места, где живут домашние животные. Он поглотит и нейтрализует неприятные запахи, а помещение наполнится свежестью и чистотой.

Смягчайте и ароматизируйте

Замариновав мясо в заваренной чайной смеси перед приготовлением, вы получите нежное и ароматное блюдо. Экспериментируйте с разными видами чая. В частности, используйте зеленый, или жасминовый чай, или травяные смеси, чтобы добавить уникальные и тонкие нотки к вашим любимым рецептам.

Сверкающие чистые поверхности

Естественные вязкие свойства чая делают его эффективным средством для чистки различных поверхностей в вашем доме. Заварите чашку напитка, дайте ему остыть, а затем используйте его для протирания окон, зеркал и столешниц. Дубильные вещества, содержащиеся в чае, расщепляют жир и грязь, оставляя блестящие поверхности без разводов. Этот простой и экологичный лайфхак сделает вашу уборку быстрее и приятнее.

Освежите кожу

Чай может успокоить и освежить свойства кожи. Приготовьте пару для лица, добавив несколько пакетиков чая или россыпных чайных листьев в миску с горячей водой. Наклонитесь над тарелкой, накройте голову полотенцем и разрешите паре окутать ваше лицо на несколько минут. Следовательно, ваши поры откроются. Соответственно кожа будет чистой и свежей.

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